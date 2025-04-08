موعد مباراة اتحاد الجزائر ضد الرياضي القسنطيني بالكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة اتحاد الجزائر ضد مواطنه النادي الرياضي القسنطيني، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة للمباراة.
تقام المباراة غدا الأربعاء (التاسع من أبريل/نيسان 2025) على ملعب "5 جويلية 1962" في العاصمة الجزائرية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الجزائر، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، السابعة مساء (19:00) بتوقيت غرينتش.
ويدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين محمد عمر.
القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة اتحاد الجزائر ضد النادي الرياضي القسنطيني هي:
- beIN Sports HD 6 (تعليق محمد مبروكي).
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1-1.
تقابل الفريقان 33 مرة، فاز اتحاد الجزائر في 12 مباراة والقسنطيني في 11، وانتهت 10 مباريات بالتعادل.