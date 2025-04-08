لماذا يفضّل الفيفا عدم تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟

يعوّل الاتحاد الدولي لكرة القدم على خبرة ريال مدريد لحصد لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2024-2025 من أجل إنقاذ سمعة بطولة كأس العالم للأندية المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

ويُقام مونديال الأندية بنسخته الموسّعة بمشاركة 32 فريقا على 11 ملعبا في الولايات المتحدة، في الفترة ما بين 15 يونيو/حزيران 2025 حتى 13 يوليو/تموز من العام نفسه.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الفيفا يضع آمالا عريضة على ريال مدريد و4 فرق أوروبية أخرى لحصد لقب دوري الأبطال هذا الموسم، في حين يأمل بعدم تتويج برشلونة أو الثنائي الإنجليزي أرسنال وأستون فيلا بأمجاد البطولات الأوروبية.

وأوضحت أنه حتى لو فاز برشلونة، غير المشارك أساسا في مونديال الأندية، بلقب دوري الأبطال فإن كأس العالم سيشهد سيناريو غريبا يتمثل في عدم قدرة أفضل فريق أوروبي على المنافسة على اللقب العالمي.

وحتى تتويج أرسنال أو أستون فيلا بالكأس "ذات الأذنين" سيكون ضربة كبيرة للفيفا لأن البطولة الجديدة "ستفقد مصداقيتها"، وفقا للصحيفة ذاتها.

ويُعد برشلونة في الوقت الحالي من أبرز المرشحين للتتويج بالنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وهي وضعية "تزيد الحرج أكثر على الفيفا".

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ولو تُوج برشلونة باللقب سيكون مونديال الأندية من دون البطل الجديد لأوروبا مما "يضعف قيمة البطولة كثيرا"، وعليه فإن من مصلحة الفيفا إقصاء النادي الكتالوني أرسنال وأستون فيلا من دوري الأبطال.

وخصّص الفيفا المقاعد الأوروبية في مونديال الأندية للفرق التي حصدت دوري الأبطال من عام 2021 إلى 2024، أما البقية فتشارك بناء على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للأندية في الفترة ذاتها.

وفي ما يأتي الأندية الأوروبية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025: