بعد تبرئة ألفيش من الاغتصاب.. تطورات جديدة في القضية

أعلنت الشابة التي اتهمت النجم البرازيلي السابق داني ألفيش باغتصابها، أنها ستستأنف على قرار المحكمة بعد إلغائها حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة بحق النجم السابق لبرشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل لكرة القدم السابق.

وقالت إيستر غارسيا محامية المدعية للصحفيين، إن هذا الاستئناف الذي يأتي عقب الاستئناف الذي أعلنته النيابة العامة الكتالونية، الأربعاء الماضي، "عرض سابقا، وقدم اليوم (أمس الاثنين)".

وأضافت أنه "لأسباب إستراتيجية، لن نكشف عن الأسباب التي نستأنف من أجلها، ربما نعلنها في وقت لاحق، ولكن ليس الآن".

وبرأت محكمة الاستئناف في برشلونة، في 28 الشهر الماضي، ألفيش الذي حكم عليه ابتدائيا بالسجن 4 سنوات ونصف السنة بتهمة الاغتصاب، مشيرة إلى افتقار المشتكية إلى "الموثوقية".

وبررت المحكمة إدانة الظهير الأيمن السابق لأنها شابتها "سلسلة من النواقص وعدم الدقة والتناقضات في ما يتعلق بالحقائق والتقييم القانوني وعواقبه وعدم كفاية الأدلة المقدمة".

ولقي قرارها انتقادات شديدة من جانب الجمعيات النسوية، فضلاً عن عدد من أعضاء الحكومة اليسارية برئاسة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز.

وتظاهر المئات في برشلونة، الاثنين الماضي، على قرار المحكمة، وقالت نائبة رئيس الوزراء ماريا خيسوس مونتيرو، السبت قبل الماضي، إنه من "العار"، أن شهادة ضحية اغتصاب "لا تزال موضع تساؤل".

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اعتذرت الثلاثاء قائلة، إنها لم تقصد "التشكيك بقرينة البراءة"، لكنها أعادت تأكيد وجهة نظرها، أن قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء إدانة ألفيش هو "خطوة إلى الوراء".

وكان ألفيش، المتهم باغتصاب الشابة في31 ديسمبر/كانون الأول 2022 عندما كان يدافع عن ألوان بوماس المكسيكي الذي فسخ تعاقده معه، حصل على إطلاق سراح مشروط لمدة عام وكفالة بمليون يورو في انتظار الاستئناف الذي أبطل إدانته، بعد أن أمضى 14 شهرًا في السجن.

واحتاج النجم السابق لأندية برشلونة ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي إلى 5 أيام لجمع مبلغ الكفالة.

ويعتبر ألفيش -الذي يتحدر من عائلة فقيرة في جوازيرو بولاية باهيا البرازيلية- أحد أعظم المدافعين في العالم، حيث فاز بـ42 لقبا أثناء مسيرته الناجحة، في حين كانت ذروة مسيرته بقميص برشلونة بين عامي 2008 و2016 عندما فاز بـ23 لقبا.

وتعاقد في يونيو/حزيران 2022 مع فريق بوماس أونام المكسيكي الذي فضّل فسخ عقده معه بعد وقت قصير من اعتقاله.

كما دافع عن ألوان منتخب البرازيل في 126 مباراة دولية، بعدما استهل مسيرته معه عام 2006. وتوّج مع السيليساو بلقب كوبا أميركا مرتين وبالذهب الأولمبي في طوكيو عام 2021.

وفي مونديال قطر 2022، كان عمره 39 عاما و210 أيام أكبر لاعب برازيلي يشارك في نهائيات كأس العالم.