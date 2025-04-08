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7 نجوم تألقوا بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد

كومبو يجمع انتوني ميختاريان دي ماريا
الثلاثي أنتوني (يمين) ومخيتاريان (وسط) ودي ماريا تغيرت مسيرتهم للأفضل بعد رحيلهم عن مانشستر يونايتد (غيتي)
8/4/2025

غالبا ما يكون الخروج من ناد كبير مثل مانشستر يونايتد نهاية لطموحات بعض اللاعبين، لكن بالنسبة لعدد من النجوم، شكّل الرحيل عن "الشياطين الحمر" نقطة تحول إيجابية في مسيرتهم الكروية.

بعد الرحيل وجد هؤلاء اللاعبون التألق في أندية أخرى، وحققوا النجاح الفردي والجماعي بعد فترة غير موفقة في "أولد ترافورد"، ليثبتوا أن الخروج من ناد كبير لا يعني نهاية الحلم، بل قد يكون بوابة للعودة إلى القمة من مكان آخر.

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في السطور التالية نستعرض أبرز نجوم كرة القدم الذين عانوا في مانشستر يونايتد قبل أن يتألقوا مع أندية أخرى.

هنريك مخيتاريان

اللاعب الأرميني عانى من التذبذب في المستوى مع مانشستر يونايتد، لكنه استعاد بريقه بعد انتقاله إلى روما الإيطالي، حيث لعب دورا محوريا في خط الوسط وساهم بتتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي 2022، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان ويواصل التألق.

Manchester United's Henrikh Mkhitaryan in action during the English Premier League soccer match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford, Manchester, Britain, 10 September 2016. EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications
مخيتاريان رحل عن مانشستر يونايتد عام 2022 (الأوروبية)

روميلو لوكاكو

المهاجم البلجيكي لم يظهر بالمستوى المتوقع في مانشستر يونايتد، لكنه انفجر تهديفيا بعد انضمامه إلى إنتر ميلان، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي 2021، وشكّل ثنائيا رائعا مع لاوتارو مارتينيز.

MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 25: Romelu Lukaku of Manchester United in action during the Premier League match between Manchester United and Chelsea at Old Trafford on February 25, 2018 in Manchester, England. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
لوكاكو تألق مع إنتر ميلان بعد رحيله عن مانشستر (غيتي)

رادميل فالكاو

النمر الكولومبي قضى موسما باهتا في مانشستر يونايتد، لكنه أعاد اكتشاف نفسه لاحقا مع موناكو الفرنسي، إذ سجّل العديد من الأهداف وقاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 ولقب الدوري المحلي.

Manchester United's Colombian striker Radamel Falcao looks on during the English Premier League football match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford in Manchester, northwest England, on May 17, 2015. AFP PHOTO / PAUL ELLISRESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications
فالكاو قضى موسما باهتا مع مانشستر يونايتد (غيتي)

سكوت ماكتوميناي

بعد سنوات من التذبذب مع مانشستر، انتقل إلى نابولي وأعاد اكتشاف نفسه هناك، حيث أصبح قطعة أساسية في وسط ميدان الفريق الإيطالي، ويُعتبر حاليا من أبرز اللاعبين في الكالتشيو، بالإضافة إلى استمراره كعنصر أساسي في منتخب أسكتلندا.

ماكتوميناي أصبح أحد نجوم نابولي بعد رحيله عن اليونايتد (غيتي)

أنخيل دي ماريا

عاش النجم الأرجنتيني موسما صعبا مع مانشستر يونايتد، لكنه أبدع لاحقا مع باريس سان جيرمان، حيث أصبح أحد ركائز الفريق وفاز بعدة ألقاب محلية، كما ساهم في بلوغ نهائي دوري الأبطال، وتوّج مع منتخب بلاده بكوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022.

WEST BROMWICH, ENGLAND - OCTOBER 20: Angel di Maria of Manchester United signals during the Barclays Premier League match between West Bromwich Albion and Manchester United at The Hawthorns on October 20, 2014 in West Bromwich, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
دي ماريا عانى خلال موسمه الوحيد مع مانشستر يونايتد (غيتي)

أنتوني

لم ينجح في إثبات نفسه مع مانشستر يونايتد، لكن انتقاله إلى ريال بيتيس منح الجناح البرازيلي فرصة جديدة للتألق، إذ بدأ يستعيد مستواه تدريجيا في الليغا، وظهر بثقة أكبر وأداء أكثر فاعلية في المباريات الأخيرة.

Manchester United v Nottingham Forest - Premier League
أنتوني تألق بسرعة بعد انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ريال بيتيس (غيتي)

كريستيانو رونالدو

الأسطورة البرتغالية عاد إلى مانشستر يونايتد في تجربة ثانية لم تكن كما كان يأمل، لكن بعد انتقاله إلى النصر السعودي، استعاد رونالدو حسّه التهديفي، وأصبح أحد أبرز نجوم دوري روشن، محافظا على أرقامه الكبيرة وتأثيره العالمي.

Europa League - Group E - Manchester United v Omonia
تجربة كريستيانو رونالدو الثانية مع اليونايتد كانت مخيبة للآمال (رويترز)
المصدر : الجزيرة

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