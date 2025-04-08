7 نجوم تألقوا بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد

غالبا ما يكون الخروج من ناد كبير مثل مانشستر يونايتد نهاية لطموحات بعض اللاعبين، لكن بالنسبة لعدد من النجوم، شكّل الرحيل عن "الشياطين الحمر" نقطة تحول إيجابية في مسيرتهم الكروية.

بعد الرحيل وجد هؤلاء اللاعبون التألق في أندية أخرى، وحققوا النجاح الفردي والجماعي بعد فترة غير موفقة في "أولد ترافورد"، ليثبتوا أن الخروج من ناد كبير لا يعني نهاية الحلم، بل قد يكون بوابة للعودة إلى القمة من مكان آخر.

في السطور التالية نستعرض أبرز نجوم كرة القدم الذين عانوا في مانشستر يونايتد قبل أن يتألقوا مع أندية أخرى.

هنريك مخيتاريان

اللاعب الأرميني عانى من التذبذب في المستوى مع مانشستر يونايتد، لكنه استعاد بريقه بعد انتقاله إلى روما الإيطالي، حيث لعب دورا محوريا في خط الوسط وساهم بتتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي 2022، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان ويواصل التألق.

روميلو لوكاكو

المهاجم البلجيكي لم يظهر بالمستوى المتوقع في مانشستر يونايتد، لكنه انفجر تهديفيا بعد انضمامه إلى إنتر ميلان، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي 2021، وشكّل ثنائيا رائعا مع لاوتارو مارتينيز.

رادميل فالكاو

النمر الكولومبي قضى موسما باهتا في مانشستر يونايتد، لكنه أعاد اكتشاف نفسه لاحقا مع موناكو الفرنسي، إذ سجّل العديد من الأهداف وقاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 ولقب الدوري المحلي.

سكوت ماكتوميناي

بعد سنوات من التذبذب مع مانشستر، انتقل إلى نابولي وأعاد اكتشاف نفسه هناك، حيث أصبح قطعة أساسية في وسط ميدان الفريق الإيطالي، ويُعتبر حاليا من أبرز اللاعبين في الكالتشيو، بالإضافة إلى استمراره كعنصر أساسي في منتخب أسكتلندا.

أنخيل دي ماريا

عاش النجم الأرجنتيني موسما صعبا مع مانشستر يونايتد، لكنه أبدع لاحقا مع باريس سان جيرمان، حيث أصبح أحد ركائز الفريق وفاز بعدة ألقاب محلية، كما ساهم في بلوغ نهائي دوري الأبطال، وتوّج مع منتخب بلاده بكوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022.

أنتوني

لم ينجح في إثبات نفسه مع مانشستر يونايتد، لكن انتقاله إلى ريال بيتيس منح الجناح البرازيلي فرصة جديدة للتألق، إذ بدأ يستعيد مستواه تدريجيا في الليغا، وظهر بثقة أكبر وأداء أكثر فاعلية في المباريات الأخيرة.

كريستيانو رونالدو

الأسطورة البرتغالية عاد إلى مانشستر يونايتد في تجربة ثانية لم تكن كما كان يأمل، لكن بعد انتقاله إلى النصر السعودي، استعاد رونالدو حسّه التهديفي، وأصبح أحد أبرز نجوم دوري روشن، محافظا على أرقامه الكبيرة وتأثيره العالمي.