هل يلعب دي بروين إلى جانب ميسي في إنتر ميامي؟

كشف تقرير صحفي أن نادي إنتر ميامي يملك الأولوية للتفاوض مع البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، إن قرر اللاعب الانضمام إلى الدوري الأميركي بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي.

وأعلن دي بروين (33 عاما) يوم الجمعة الماضي رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري بعد 10 أعوام قضاها في صفوف الفريق السماوي.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية أن نادي إنتر ميامي يملك "حقوق الاكتشاف" لدي بروين، مما يفتح الباب أمام احتمال انضمام صانع الألعاب البلجيكي لفريق ميسي.

View this post on Instagram

وتمنح قاعدة "حقوق الاكتشاف" إنتر ميامي الأولوية في التفاوض مع دي بروين إذا ما قرّر اللاعب الانضمام إلى أحد فرق الدوري الأميركي.

وتنص قواعد دوري المحترفين الأميركي على أنه "بإمكان الأندية إدراج ما يصل إلى 5 لاعبين في قائمة الاكتشاف الخاصة بها في أي وقت، وبمجرد إدراج لاعب في هذه القائمة يصبح للنادي الحق الحصري لبدء المفاوضات معه دون منافسة من نظرائه من الأندية الأخرى داخل البلاد".

وفي حال قرر ناد أميركي آخر التفاوض مع دي بروين يتوجب عليه أولا الحصول على موافقة إنتر ميامي وفقا للقاعدة.

ورغم أن إنتر ميامي يضم قائمة مدجّجة بالنجوم على رأسها ميسي بالإضافة إلى الأوروغواياني لويس سوايز والثنائي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، فإن دي بروين سيكون إضافة قوية للفريق الذي ينافس على العديد من الألقاب في العام الحالي (2025).

🚨 𝗡𝗘𝗪: David Beckham keen to bring Man City legend Kevin De Bruyne to Inter Miami for a superstar link-up with Lionel Messi. 🇺🇸 ✍🏼

📰 via @Jack_Gaughan pic.twitter.com/I9OHlEfF6F

— City HQ (@City_HQs) April 7, 2025