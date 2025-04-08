هكذا تؤثر رسوم ترامب الجمركية على كرة القدم

لم ينج عالم الرياضة، ولا سيما كرة القدم من تداعيات الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأثارت ضجة عالمية واسعة.

وكان إسبانيول الإسباني أول ناد أوروبي يتأثر سلبا من قرارات ترامب، بحسب صحيفة "آس" التي أكدت أن النادي المنافس في الليغا سيعيش أياما صعبة بسبب تلك القرارات الاقتصادية.

وتفاعلت الأسواق العالمية مع الإجراءات الجمركية التي فرضها ترامب، الأسبوع الماضي، وتضمّنت فرض رسوم إضافية بنسبة 20% على المنتجات الصينية لترتفع النسبة الإجمالية إلى 54%.

‼️ Golpe de Trump a Chen y al Espanyol 👉 La caída en las bolsas de Asia por el revolcón a los aranceles de Estados Unidos que implantó el presidente Donald Trump puede marcar el futuro del club perico ✍️ @svargasrozo https://t.co/3Yy03UCHpP — Diario SPORT (@sport) April 7, 2025

وبسبب هذه الخطوة سجلت "راستار غروب" الشركة الصينية التي تمتلك 99.6% من أسهم إسبانيول عند إغلاق بورصة شينزن خسائر يومية بلغت 9.66%، هي الأكبر للشركة منذ عام 2008.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد تراجعت أسهم الشركة بنسبة أكبر، اليوم الاثنين، لتبلغ خسائرها 20%، إذ افتتحت البورصة بسعر 3.46 يوان للسهم الواحد وانتهت عند 2.96 يوان وفق الصحيفة ذاتها.

🫤El impacto de los aranceles de Trump: ¿podría la guerra comercial hacer tambalear el presente del Espanyol y su posible venta? ⚪🔵#RCDE https://t.co/qsrEdn0ENK — LA GRADA (@lagradaonline) April 7, 2025

إعلان

وترى الصحيفة، أن هذه الخسائر ستنعكس انعكاسا غير مباشر على ميزانية إسبانيول، خاصة مع عملية تقليص الاستثمارات التي بدأها منذ فترة تشين يانشينغ الرئيس الحالي للشركة وابنه تشوانغوانغ.

ومن المرجّح أن تتفاقم الأزمة في الأيام القليلة القادمة حين تدخل الرسوم الجمركية، التي أقرتها الصين ردا على سياسات ترامب، حيز التنفيذ، حيث ستفرض الحكومة الصينية رسوما بنسبة 34% على المنتجات الأميركية المستوردة.

وأشارت إلى وجود جانب آخر غير ملموس للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، يتعلق بالصفقة المحتملة لبيع نادي إسبانيول.

وسبق لشركة راستار غروب وأن تفاوضت مرتين على الأقل في السابق مع مجموعات استثمارية أميركية لبيع النادي الكتالوني، والآن بات مستقبل مثل هذه الاستثمارات الثنائية "غير واضح".