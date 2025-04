غوارديولا يهاجم "خليفة" رودري في السيتي: ليس ذكيا بما يكفي

كشف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الأسباب التي دفعته إلى تغيير مركز لاعبه ماتيوس نونيز من خط الوسط إلى الظهير الأيمن.

ولم يجد غوارديولا (54 عاما) حرجا في وصف نونيز بأنه لاعب لا يتمتع بالذكاء الكافي لتعويض الإسباني رودري الغائب عن مانشستر سيتي هذا الموسم بسبب الإصابة.

وقال غوارديولا في تصريحات أدلى بها بعد تعادل فريقه ضد مانشستر يونايتد: "أعتقد أن ماتيوس نونيز ليس مناسبا للعب في خط الوسط".

وأضاف: "ربما يصبح ظهيرا جيدا بفضل قوته البدنية لكن ليس لاعب وسط، لأنه لا يمتلك الذكاء الكافي ولا الهدوء التي يحتاجهما هذا المركز".

