غوارديولا يهاجم "خليفة" رودري في السيتي: ليس ذكيا بما يكفي

كشف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الأسباب التي دفعته إلى تغيير مركز لاعبه ماتيوس نونيز من خط الوسط إلى الظهير الأيمن.

ولم يجد غوارديولا (54 عاما) حرجا في وصف نونيز بأنه لاعب لا يتمتع بالذكاء الكافي لتعويض الإسباني رودري الغائب عن مانشستر سيتي هذا الموسم بسبب الإصابة.

وقال غوارديولا في تصريحات أدلى بها بعد تعادل فريقه ضد مانشستر يونايتد: "أعتقد أن ماتيوس نونيز ليس مناسبا للعب في خط الوسط".

وأضاف: "ربما يصبح ظهيرا جيدا بفضل قوته البدنية لكن ليس لاعب وسط، لأنه لا يمتلك الذكاء الكافي ولا الهدوء التي يحتاجهما هذا المركز".

Pep Guardiola on Matheus Nunes: "He can become a good right-back for the physicality. I think he's not a player to play in the middle because he's not clever enough, in composure" pic.twitter.com/hVduGfuSjH — BeanymanSports (@BeanymanSports) April 6, 2025

وتابع في تصريحاته التي أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "لديه مهارات مذهلة وهو شخص يتعلم بسرعة"، ثم شرح: "الأظهرة دائما ما يرتكبون خطأ شائعا حيث يتركون المساحة عند القائم الثاني لكن نونيز دافع بشكل ممتاز أمام كرات برونو فرنانديز وباتريك دورغو".

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وأتم غوارديولا: "يمتلك البنية البدنية والقدرة للعب في هذا المركز، وقد ساعد الفريق كثيرا، لو قلت في بداية الموسم إن ماثيوس سيلعب كظهير أيمن لما صدّق أحد ذلك لكن هذا هو الواقع".

🚨 Pep Guardiola sur Matheus Nunes : "Je pense qu’il n’est pas assez intelligent pour jouer au milieu de terrain. Il peut clairement devenir un bon latéral droit, il a le physique pour, mais au milieu… je ne le ferai pas jouer." pic.twitter.com/yc2rQik0gB — Blue Moon (@FRBlueMoon) April 6, 2025

وكان غوارديولا قد وصف ماتيوس نونيز عند التعاقد معه عام 2023 قادما من وولفرهامبتون مقابل 62 مليون يورو بأنه "واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

حينها ضم السيتي نونيز ليكون "رودري الجديد" وفق الصحيفة ذاتها، خاصة بعد تألقه في مركز خط الوسط مع فريقيه السابقين وولفرهامبتون وسبورتينغ لشبونة.

ومنذ وصوله إلى مانشستر سيتي لعب نونيز 62 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 3 أهداف وقدّم لزملائه 13 تمريرة حاسمة.

أما فريقه فقد فشل في استغلال تعثر تشلسي الذي تعادل مع برينتفورد سلبيا والانقضاض على المركز الرابع ولو مؤقتا، إثر تعادله بنفس النتيجة مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي والتي جرت على ملعب أولد ترافورد.

ورفع السيتي رصيده إلى 52 نقطة أبقته في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليغ بفارق نقطة واحدة عن تشلسي الرابع.