ساكا وروديغر.. منافسان في الملعب وشريكان بالمبادرات الإنسانية خارجه

بعيدا عن مواجهتهما المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، يشارك الإنجليزي بوكايو ساكا والألماني أنطونيو روديغر لاعبا أرسنال وريال مدريد على التوالي، منذ سنوات في حملات إنسانية تهدف إلى تحسين حياة الأطفال في أفريقيا.

وانضم ساكا وروديغر في يوليو/تموز 2024 إلى مبادرة إنسانية جديدة تديرها منظمة "بيغ شو" الخيرية في نيجيريا تهدف إلى مساعدة الأطفال المرضى على تلقي العلاج المناسب، وقبلها عمل اللاعبان معا في مبادرات لنفس المنظمة في دول سيراليون وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا.

⭐ Heroes are born at a World Cup. Bukayo Saka, Antonio Rüdiger or Paul Pogba are already heroes. Why? They've already financed surgeries for numerous children all over the world, opening the door to a better life for them. 🙏 pic.twitter.com/6YHGd7j10G — BigShoe (@BigShoe_11) November 23, 2022

وترك اللاعبان تأثيرا إيجابيا على حياة أكثر من 3 آلاف طفل يعيشون الآن حياة أفضل ويرتدون أيضا قمصان ناديي ريال مدريد وأرسنال بشكل شبه يومي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن من بين هؤلاء الأطفال 800 أُجريت لهم فحوص للعيون ومنحوا أدوية ونظّارات طبية.

كما خضع حوالي 100 لعمليات جراحية متخصصة نفّذتها إحدى المؤسسات الخيرية بدعم مباشر من روديغر وساكا، حيث تم توفير علاجات لتشوهات الجمجمة.

Proud to announce our newest BigShoe family member: @BukayoSaka87 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇬 In front of the World Cup 2022 we've covered 120 life-changing surgeries for children in Kano, Nigeria. A big thank you to the doctors and team of the Prime Specialist Hospital.#BigShoe #OneTeam pic.twitter.com/cMPJHfMUI4 — BigShoe (@BigShoe_11) November 17, 2022

وخضع أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاما لعمليات تجميل للأذن، كما أُجريت 17 عملية لأطفال تتراوح أعمارهم بين عام و4 أعوام لإصلاح الشفاه المشقوقة والحنك المشقوق.

وقال روديغر: "هؤلاء الأطفال لا يملكون فرصة العيش في حياة طبيعية وخالية من الألم وعائلاتهم لا تملك الموارد لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالنسبة لي هذه مهمّة شخصية لمساعدتهم على امتلاك مستقبل أفضل".

من جانبه قال ساكا: "كل طفل يستحق الحصول على رعاية صحية، ومع الأسف الكثيرون لا يملكون حتى الحد الأدنى منها".

وأضاف نجم أرسنال: "هذه العمليات يمكن أن تساعدهم في عيش حياة أفضل. آمل أن تلهم هذه المشاريع الآخرين للمساهمة بما يستطيعون لمساعدة الناس الأقل حظا".

ويُعد هذا المشروع أول تعاون مشترك بين ساكا وروديغر الذين تربطهما علاقة صداقة منذ أن كان الأخير في الدوري الإنجليزي بصفوف تشلسي.

وتابع روديغر: "نريد الاستمرار في استخدام شهرتنا لمساعدة المزيد من الأطفال في جميع أنحاء أفريقيا".

بدورها علّقت فاليري فيسر مديرة العمليات في مؤسسة بيغ شو على التعاون بين اللاعبين بالقول: "مشاركة روديغر وساكا في مشروعنا تذكير قوي بما يمكننا تحقيقه عندما نتحد. إنها المرة الأولى التي يتعاون فيها هذان النجمان".

وتابعت: "التزامهما لا يقتصر على كرة القدم فقط، بل يمتد إلى إعطاء الأمل والصحة والمستقبل للأطفال المحتاجين والفقراء، كل تبرع مهما كان صغيرا يصنع فرقا حقيقيا. نحن ممتنون بشدة لهما على دعمهما الرائع والتزامهما بتغيير حياة الأطفال نحو الأفضل".

ومنذ عام يبذل اللاعبان جهودا كبيرة ويواصلان العمل في إطلاق المبادرات الإنسانية من أجل مساعدة الدول التي تعاني من الفقر وضعف الخدمات الصحية.

وفي هذه المناطق يعتمد الفقراء على المساعدات الطبية لعلاج مشاكل صحية خطيرة مثل تشوهات القدم، الحروق، الكسور، والأورام.

ويشارك روديغر في المشاريع الخيرية للمنظمة المذكورة منذ عام 2018، كما موّل عمليات جراحية لأطفال يعانون من تشوّهات في القدم عام 2022 في سيراليون، الدولة التي تنحدر منها أصول والدته.

Not everyone is as lucky and healthy as we are in the middle of Europe. I realized this in particular when I visited my mother’s home country, Sierra Leone, in 2016 🇸🇱 With #BigShoe we're bringing a better future to 11 children by treating their clefts and burns this summer. pic.twitter.com/nkaoRa1Z2o — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) July 13, 2018

وعلى الصعيد الرياضي يستقبل أرسنال نظيره ريال مدريد الليلة على ملعب الإمارات في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، في حين تُقام مباراة الإياب بينهما على ملعب سنتياغو برنابيو الأربعاء 16 أبريل/نيسان الجاري.