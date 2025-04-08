ريال مدريد ضيفا على أرسنال ومواجهة ثأرية بين بايرن وإنتر بدوري الأبطال

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تشهد مواجهات قوية، إذ يحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفا على أرسنال، ويستضيف بايرن ميونخ نظيره إنتر.

وغدا الأربعاء يستقبل برشلونة نظيره بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان منافسه أستون فيلا.

النظام الجديد للبطولة، الذي يعتمد على تصنيف الفرق بشكل مشابه للنظام المتبع في بطولات التنس، حدد جدول مباريات الأدوار الإقصائية حتى النهائي، ووضع الريال وأرسنال وسان جيرمان وأستون فيلا في المسار نفسه.

وتوج الريال 6 مرات باللقب في آخر 11 نسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حتى قبل ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الموسم، عندما انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ولم يتوج سان جيرمان من قبل بلقب البطولة، ووصل للنهائي مرة واحدة في 7 مواسم قضاها مبابي مع الفريق، ومع ذلك، كان سان جيرمان هو أكثر فريق مبهر في دور الـ16، حيث أقصى ليفربول، الذي يقترب من التتويج بلقب الدوري في إنجلترا.

أما المسار الثاني، يضم 3 فرق تتصدر دورياتها المحلية، وفريق واحد في المركز الثامن، وفيها يستضيف بايرن ميونخ الألماني فريق إنتر الإيطالي اليوم في الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية التي تقام يوم 31 مايو/أيار المقبل.

إعلان

وسيكون فريق برشلونة الإسباني هو المرشح الأبرز للفوز بمباراته التي تقام غدا أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، الذي يحتاج للتتويج بدوري أبطال أوروبا ليحصل على فرصة المشاركة في النسخة المقبلة.

طريق صعب للريال

ويواجه الريال طريقا صعبا للتتويج بلقبه الـ16 في دوري الأبطال، كما كان الحال في مسيرته نحو التتويج باللقب في 2022، عندما واجه سان جيرمان بقيادة مبابي، وتشلسي ومانشستر سيتي، ثم ليفربول في النهائي.

هذه المرة، بعد إقصاء مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، يجب على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، أن يتفوق على أرسنال ومدربه ميكيل أرتيتا، الذي لم يعد لديه سوى بطولة دوري أبطال أوروبا لتحقيق لقب مع الفريق.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفع الحظر عن الثنائي مبابي وأنطونيو روديغر الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة في مباراة أتلتيكو، حيث سيتمكنان من خوض المباراة التي تقام في لندن.

وتم إيقاف تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب الاحتفالات المفرطة، لمدة عام.

مباراة بطابع ثأري

وتحمل المباراة الثانية التي تقام اليوم أيضا، بين بايرن ميونخ وضيفه إنتر ميلان، طابعا ثأريا، وكان إنتر تغلب على بايرن في نهائي 2010 بهدفين نظيفين، قبل أن يقصي الفريق البافاري من دور الـ16 في نسخة 2011.

وتمكن بايرن ميونخ من الثأر نسبيا من إنتر في نسخة 2022 عندما تغلب عليه في دور المجموعات ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة هي 2-0.

وكان إنتر وصل للنهائي في نسخة 2023 ولكنه خسر بهدف نظيف أمام مانشستر سيتي، ويسعى الفريق لمواصلة مشواره في البطولة من أجل التتويج برابع ألقابه في البطولة والأول له منذ موسم 2009-2010.

🔴 يــوم الـمــبــاراة ⚪️ نواجه إنتر ميلان الليلة على أليانتس آرينا في #دوري_أبطال_أوروبا وأعيننا على الفوز! خطوة جديدة في طريق الحلم 👊#باكماس #بايرن_إنتر #ميا_سان_ميا pic.twitter.com/yqKkigEu0q — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 8, 2025

إعلان

في المقابل، فإن هدف بايرن ميونخ الأهم هذا الموسم هو التأهل للمباراة النهائية التي تقام على أرضه يوم 31 مايو/أيار المقبل، والفوز باللقب للاحتفال به وسط جماهيره بعد خيبة الأمل التي حدثت بخسارة نهائي 2012.

ويرغب بايرن ميونخ أن تكون المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بمثابة تكريم لأسطورته توماس مولر الذي أعلن افتراقه عن بايرن بنهاية الموسم، بعد 25 عاما قضاها بالنادي.

ويفتقد بايرن لجهود دايوت أوباميكانو وألفونسو ديفيز وهيروكي إيتو بسبب إصابات تحتاج لفترة علاج طويلة، كما أن جمال موسيالا لن يشارك في المباراة بعد إصابته في الفخذ خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على أوغسبورغ.

وسيكون على فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن، إيجاد الحلول لتغطية هذه الغيابات في مواجهة إنتر وتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في مباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل.

باريس واستمرار التألق

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان، غدا الأربعاء، نظيره أستون فيلا الإنجليزي، الذي لديه تاريخ عريق في باريس خلال مباراة بين اثنين من أقوى الفرق في أوروبا.

وحقق سان جيرمان، منذ احتلاله المركز الـ15 في مرحلة الدوري في يناير/كانون الثاني وهو أقل مركز بين جميع الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية، 16 انتصارا في 17 مباراة في جميع المسابقات. الهزيمة الوحيدة التي تلقاها الفريق كانت أمام ليفربول 0-1 في ذهاب دور الـ16 على ملعب حديقة الامراء، رغم أنه كان الفريق الأفضل بشكل واضح في تلك المباراة.

ويدخل أستون فيلا المباراة بقيادة مدربه أوناي إيمري، بعدما حقق 7 انتصارات متتالية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها الفريق إلى هذه المرحلة من المسابقة في آخر 42 عاما.

مواجهة الهدافين

وتشهد مباراة برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني المقرر إقامتها غدا مواجهة بين هدافي المسابقة رافينيا وسيرهو جيراسي، بالإضافة للمتألق روبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق الإسباني والفريق الألماني سابقا.

إعلان

وسجل رافينيا 11 هدفا لبرشلونة في دوري الأبطال، في حين سجل سيرهو جيراسي 10 أهداف، متساويا مع هاري كين مهاجم بايرن.

وسجل رافينيا وجيراسي أهدافا عندما فاز برشلونة على دورتموند 3-2 في مرحلة الدوري في ديسمبر/كانون الأول.

ولدى روبرت ليفاندوفسكي 9 أهداف لبرشلونة في مشاركة رائعة له بدوري أبطال أوروبا، وفي جعبته 17 هدفا من أصل 103 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بقميص دورتموند خلال 3 مواسم قضاها مع الفريق الألماني في الفترة من 2011 إلى 2014.