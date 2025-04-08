السعودية والصين بمجموعة واحدة بكأس آسيا للسلة 2025 في جدة

أسفرت قرعة كأس آسيا لكرة السلة للرجال 2025 التي أقيمت اليوم الثلاثاء في جدة عن وقوع السعودية الدولة المضيفة في المجموعة الثالثة إلى جوار الصين، الأكثر تتويجا باللقب، والأردن والهند.

ومن المقرر أن تستضيف جدة البطولة القارية الأهم في آسيا خلال الفترة من الخامس إلى 17 أغسطس/آب المقبل.

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وفازت الصين باللقب 16 مرة مقابل 5 مرات للفلبين و3 لإيران ومرتين لأستراليا، في حين لم يسبق لأي منتخب عربي التتويج باللقب القاري.

وتأهلت السعودية مباشرة للنهائيات لأنها الدولة المضيفة. ويلعب منتخب أستراليا، حامل لقب آخر نسختين، ضمن المجموعة الأولى إلى جوار لبنان وكوريا الجنوبية وقطر.

وتشارك اليابان وإيران وسوريا وغوام في المجموعة الثانية، في حين ضمت المجموعة الرابعة منتخبات نيوزيلندا والفلبين وتايوان والعراق.