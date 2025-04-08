أندية تكسب الملايين من تغيير أسماء ملاعبها.. أحدها عربي

عديدة هي المصادر التي تلجأ إليها الأندية العالمية من أجل زيادة إيراداتها المالية، أحدها أسماء ملاعبها البيتية.

وقد يتفاجأ كثيرون بأسماء ملاعب مشهورة وقد تبدّلت إلى أخرى لأغراض دعائية وتجارية، تهدف من ورائها الأندية بالدرجة الأولى إلى إنعاش خزائنها المالية.

ومن أشهر الملاعب التي طالها هذا التغيير ملعب كامب نو معقل برشلونة الإسباني، الذي تحوّل إلى سبوتيفاي كامب نو ومقابل ذلك حصل النادي الكتالوني على 20 مليون يورو وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ورغم هذا المبلغ الكبير إلا أن ملعب كامب نو يأتي في المركز الثاني خلف باي أرينا معقل باير ليفركوزن الألماني الذي يدر أموالا قيمتها 29.9 مليون يورو مقابل هذا الاسم.

كما قررت إدارة أتلتيكو مدريد تغيير اسم ملعبها من واندا ميتروبوليتانو إلى طيران الرياض ميتروبوليتانو مقابل 10 ملايين يورو.

وحسب قائمة طويلة أعدتها الصحيفة الإسبانية، يوجد ملعب وحيد في المنطقة العربية يدر أموالا لناديه بناء على اسمه، وهو الأول بارك معقل النصر السعودي.

وتاليا قيمة المبالغ التي تتقاضاها الأندية مقابل اسم ملاعبها وفق أرقام صحيفة "ماركا" الإسبانية:

باي أرينا ملعب باير ليفركوزن الألماني: 29.9 مليون يورو.

سبوتيفاي كامب نو ملعب برشلونة الإسباني: 20 مليون يورو.

أليانز أرينا ملعب بايرن ميونخ الألماني: 13 مليون يورو.

مرسيدس بينز ستاديوم ملعب أتلانتا يونايتد الأميركي: 11.1 مليون يورو.

سيغنال إيدونا بارك ملعب بوروسيا دورتموند الألماني: 11.1 مليون يورو.

أليانز ستاديوم ملعب يوفنتوس الإيطالي: 10.3 ملايين يورو.

طيران الرياض ميتروبوليتانو ملعب أتلتيكو مدريد الإسباني: 10 ملايين يورو.

مرسيدس بينز أرينا ملعب شتوتغارت الألماني: 10 ملايين يورو.

بنك كاليفورنيا ستاديوم ملعب لوس أنجلوس إف سي الأميركي: 9.2 ملايين يورو.

ألكير ستاديوم ملعب فنربخشة التركي: 8.3 ملايين يورو.

الإمارات ستاديوم ملعب أرسنال الإنجليزي: 6.9 ملايين يورو.

غروباما ستاديوم ملعب ليون الفرنسي: 6.9 ملايين يورو.

توبراس ستاديوم ملعب بشيكتاش التركي: 6.6 ملايين يورو.

ديغنيتي هالث سبورتس ملعب لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي: 6.4 ملايين يورو.

جيليت ستاديوم ملعب نيو أنغلاند الأميركي: 6.4 ملايين يورو.

أميركا فيرست فيلد ملعب ريال سالت ليك الاميركي: 6.1 ملايين يورو.

فيلتينيس أرينا ملعب شالكة الألماني: 6 ملايين يورو.

مورمبيس ملعب ساو باولو البرازيلي: 5.9 ملايين يورو.

راين نيكار أرينا ملعب هوفنهايم الألماني: 5.5 ملايين يورو.

كومرتس بانك أرينا ملعب أينتراخت فرانكفورت الألماني: 5.4 ملايين يورو.

الأول بارك ملعب النصر السعودي: 4.6 ملايين يورو.

راين إينرجي ستاديوم ملعب كولن الألماني: 4.5 ملايين يورو.

شيس ستاديوم ملعب إنتر ميامي الأميركي: 3 ملايين يورو.

ريد بول أرينا ملعب لايبزيغ الألماني: 3 ملايين يورو.

أرينا كورنثيانز ملعب كورينثيانز البرازيلي: 2.8 مليون يورو.

ماس مونومينتال ملعب ريفر بليت الأرجنتيني: 2.6 مليون يورو.

أليانز باركي ملعب بالميراس البرازيلي: 2.6 مليون يورو.

فيليبس ستاديوم ملعب أيندهوفن الهولندي: 2.3 مليون يورو.

أوباب أرينا ملعب أيك أثينا اليوناني: 2 مليون يورو.

أورانغ فيلدروم "فيلدروم البرتقالي" ملعب مارسيليا الفرنسي: 2 مليون يورو.

فولكس واغن أرينا ملعب فولفسبورغ الألماني: 2 مليون يورو.

ريالي أرينا "أنويتا" ملعب ريال سوسيداد الإسباني: 1.5 مليون يورو.

أبانكا بالايدوس ملعب سيلتا فيغو الإسباني: 1.4 مليون يورو

باناسونيك سويتا ملعب غامبا أوساكا الياباني: 1.2 مليون يورو.

كينغ بارو ملعب ليستر سيتي الإنجليزي: 1.2 مليون يورو.