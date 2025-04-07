أندية حسمت الدوري مبكرا في البطولات الخمس الكبرى

بفوزه على أنجيه، حسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم قبل 6 جولات من نهاية موسم 2024-2025.

وعزز فريق العاصمة الفرنسية رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب "الليغ ون" إذ فعل ذلك للمرة الـ13 في تاريخه.

🏆 CHAMPION DE FRANCE 🏆 Le @PSG_inside est sacré pour la 13e fois de son histoire👏👏👏 pic.twitter.com/UMvoALegXN — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) April 5, 2025

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وفي الوقت نفسه، تُعد هذه المرة هي الثالثة في تاريخ النادي الباريسي، التي يحسم فيها لقب الدوري، في وقت مبكّر، منذ موسم 1992-1993 وفق ما أكد موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

وسبق لباريس، أن فاز بالدوري الفرنسي مبكرا في مناسبتين سابقتين، قبل 6 و 5 جولات من نهاية الموسم الكروي.

وبحسب القائمة التي أعدها الموقع الشهير لأكثر 10 أندية حسما لبطولة الدوري مبكرا في المسابقات الخمس الكبرى في أوروبا منذ موسم 1992-1993، فإن باريس عادل إنجاز نظيره بايرن ميونخ في الدوري الألماني بـ3 مرات لكل منها.

وأكملت 4 فرق أخرى هذه القائمة، وهي الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول، وليون الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، بينما لم يتواجد كبيرا الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة فيها.

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وتاليا الأندية التي حسمت لقب الدوري مبكرا في البطولات الخمس الكبرى منذ موسم 1992-1993: