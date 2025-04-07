البرازيل تعاقب أي لاعب يقف على الكرة بسبب ديباي.. ما القصة؟

قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم معاقبة اللاعبين الذين يقفون على الكرة ببطاقة صفراء، بعد أن تسببت حركة مماثلة من المهاجم الهولندي ممفيس ديباي في شجار في نهائي بطولة باوليستا.

وبعد 3 أيام من واقعة ديباي، حصل لاعبان على إنذارات بسبب وقوفهما على الكرة خلال مباراة بين بوليفيا والبرازيل في بطولة أميركا الجنوبية تحت 17 عاما.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان أمس الأحد: "في الأسبوع الماضي، نصح اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)… بضرورة الامتثال للإجراء الفني والانضباطي، الركلة الحرة غير المباشرة والبطاقة الصفراء على التوالي، عندما يقوم اللاعب بهذه الحركة".

وأوضح الاتحاد البرازيلي أنه اتبع توصيات الكونميبول في تطبيق اللائحة، بعد انتقاد ديباي للاتحاد عقب تقارير إعلامية حول القاعدة الجديدة، قائلا إنه لا يرى مشكلة في ما فعله.

وكتب ديباي في حسابه في موقع إكس أمس الأحد: "دعونا نركز على القواعد التي يمكن أن تعمل على تحسين الرياضة والتركيز على الجانب التجاري لكرة القدم وما يعود بالنفع على الأندية والجماهير واللاعبين، بدلا من هذه البيانات السخيفة".

ووقف ديباي على الكرة أمام مدافعي المنافس في 27 مارس/آذار الماضي بينما كان ناديه كورينثيانز يقترب من لقب باوليستا خلال مباراة انتهت بالتعادل السلبي ضد بالميراس، بعد فوز فريقه 1-0 في مباراة الذهاب.

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وركض مدافعان نحو لاعب مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق الذي سقط أرضا قرب خط التماس حيث كان بدلاء كورينثيانز يُجرون عملية الإحماء وهذا أدى إلى شجار بين الفريقين. وتوقفت المباراة لعدة دقائق.

وواصل كورينثيانز مسيرته للفوز باللقب بعد أن انتهت المباراة بالتعادل من دون أهداف بعد 16 دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع.