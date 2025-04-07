مبابي هداف ريال مدريد: دوري الأبطال أهم من الكرة الذهبية

يريد مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي "ترك بصمة" والفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وفقا لما أعلنه في مقابلة مع شبكة "لاسيكستا" الإسبانية مساء أمس الأحد.

وأجرى مبابي المقابلة كاملة باللغة الإسبانية للمرة الأولى منذ انضمامه إلى ريال مدريد الصيف الماضي، قادما من باريس سان جرمان.

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وقال مبابي "أريد ترك بصمة خلال حقبتي، لا يدور في ذهني إلا ريال مدريد".

وعن قبوله بتخفيض أجره بعد انتقاله من فريق العاصمة الفرنسية خلال الصيف، قال إن "خيار المفاضلة بين ريال مدريد والمال لم يكن صعبا".

وتابع "دوري الأبطال أهم" من الكرة الذهبية "التي تعتبر جائزة فردية".

وناشد مبابي زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور -الذي ذكرت تقارير إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي- البقاء في صفوف ريال مدريد بقوله "جئت إلى هنا مع فكرة اللعب مع فينيسيوس. لا أستطيع تخيل ريال مدريد من دون فيني".

وخسر ريال مدريد على أرضه أمام فالنسيا 1-2 نهاية الأسبوع في الدوري المحلي، وبات يتخلف بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي اكتفى بالتعادل مع ريال بيتيس 1-1 على أرضه.