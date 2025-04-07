شاهد.. خاميس رودريغيز يرمي حذاءه على الحكم

فقد الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز أعصابه خلال مباراة فريقه ليون ضد كويريتارو في الدوري المكسيكي لكرة القدم، وقام برد فعل غير معتاد.

وثار غضب رودريغيز بعد خطأ من أحد لاعبي الفريق المنافس ضده في وسط الملعب، ورغم أن الحكم ماكسيميليانو كوينتيرو هيرنانديز أطلق صافرته واحتسب خطأ لصالحه إلا أن ذلك لم يهدّئه.

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وأمسك رودريغيز (33 عاما) بحذائه ورماه باتجاه الحكم هيرنانديز الذي عاد إليه ورفع في وجهه البطاقة الصفراء بسبب سلوكه غير اللائق وذلك في الدقيقة الـ71.

¡EL BERRINCHE DE JAMES RODRÍGUEZ! 😡 El colombiano recibió una falta y… ¿le aventó su tenis al árbitro? Ojo a eso. 😦 Descarga la app para ver el partido en vivo aquí: https://t.co/qx0jUZFAaY pic.twitter.com/u1W84zIRiA — Caliente TV (@somoscalientetv) April 5, 2025

ومع ذلك لم يكن خاميس راضيا عن قرار الحكم إذ التقطت كاميرات البث كلمات غاضبة وجهها له قال فيها "هل ستمنحني بطاقة صفراء؟ جيد، جيد جدا" ثم أضاف بلهجة ساخرة "أنت حكم ممتاز".

يُذكر أن هذه المباراة التي جرت لحساب الجولة الـ14 من الدوري المكسيكي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليبقى ليون في المركز الخامس برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن كلوب أميركا المتصدر.

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ويمر خاميس وليون بفترة عصيبة للغاية إذ فشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري (خسر 3 مباريات وتعادل في واحدة).

كما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل أسابيع قليلة قرارا صادما بالنسبة للنادي باستبعاده من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة بالصيف القادم.

وبرّر فيفا قراره بأن ناديا باتشوكا وليون لم يستوفيا المعايير المتعلقة بتعدد ملكية الأندية إذ تعود ملكيتهما لنفس الشركة "غروبو باتشوكا"، ليتم استبعاد الأخير من البطولة.