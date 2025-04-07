موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وقنوات البث

نستعرض موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام المباراة، غدا الثلاثاء الموافق الثامن من أبريل/نيسان الجاري، على ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن في ميونخ الألمانية.

وتعلن الصفارة بداية المباراة، الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت (19:00) بتوقيت غرينتش.

ويدير المباراة الحكم السويسري ساندرو سشارير.

قنوات البث المباشر لمواجهة بايرن ميونخ وإنتر ميلان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

beIN Sports HD 2 (تعليق علي سعيد الكعبي)

TRT Spor HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في 13 مباراة سابقة، انتهت 7 منها بفوز بايرن ميونخ و5 بفوز إنتر ميلان ومباراة واحدة بالتعادل.

🗣 فينسنت كومباني عن غياب جمال موسيالا 💬 "لقد لعبنا هذا الموسم بدون جمال ويمكننا إيجاد الحلول، بما في ذلك الخيارات الإبداعية التي لدينا، بالنسبة لي، الأمر يتعلق بالغد فقط. لا يمكننا تعويض جمال مباشرة وهو لاعب بمثل هذه الموهبة، لذا علينا حلها بشكل جماعي كفريق واحد".… pic.twitter.com/rO6fen1dRV — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 7, 2025

إصابات نجوم بايرن

سيفتقد بايرن ميونخ العديد من اللاعبين الأساسيين أمام إنتر ميلان، إذ يغيب الحارس المخضرم، مانويل نوير والمدافعان هيروكي إيتو وألفونسو ديفيز ودايو أوباميكانو والمهاجم كينغسلي كومان، إضافة إلى صانع اللعب جمال موسيالا، الذي أصيب في الفخذ خلال الفوز 3-1 على أوغسبورغ، يوم الجمعة الماضي.

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وعلق فينسن كومباني، مدرب بايرن، على الغيابات اليوم الاثنين، قائلا "أستطيع القول إننا في موقف صعب. لكننا نشارك في دوري أبطال أوروبا، وعلينا التطلع إلى الأمام، لا إلى الوراء.

وأضاف "اللاعبون المتاحون سيبذلون قصارى جهدهم، وأولئك الذين سينزلون إلى الملعب تدربوا بأعلى مستوى دائما، وسيتركون بصمتهم. لدي ثقة فيهم، ولا أريد التذمر، ولا أريد تغيير أهدافنا أو إستراتيجياتنا. اللاعبون جاهزون تماما، وهذا يعني أنني أثق فيهم".