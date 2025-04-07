مصر تواجه أنغولا في الملحق المؤهل لكأس العالم تحت 17 عاما

حسم منتخب أنغولا مشاركته في الملحق المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما المقررة في قطر هذا العام بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بكأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب.

وسيلتقي منتخب أنغولا في الملحق نظيرَه المصري الذي أحرز المركز الثالث في المجموعة الثانية بفوزه 2-1 على الكاميرون أمس الأحد.

وتأهل منتخبا ساحل العاج ومالي من المجموعة الرابعة إلى دور الثمانية بالبطولة الأفريقية وإلى كأس العالم، بينما أحرزت أنغولا المركز الثالث في المجموعة بفوزها اليوم 6-1 على جمهورية أفريقيا الوسطى.

وستقام مواجهة مصر وأنغولا في الملحق المؤهل لكأس العالم السبت المقبل بينما تجمع المواجهة الأخرى في الملحق بين أوغندا صاحبة المركز الثالث في المجموعة الأولى والمنتخب الذي يحرز المركز الثالث في المجموعة الثالثة وهو ما سيُحسم اليوم عبر الجولة الثالثة الأخيرة.