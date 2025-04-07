رياضة|الدوري الإسباني

رابطة الدوري الإسباني تتهم برشلونة بالتلاعب وتستأنف ضد قرار قيده أولمو وفيكتور

داني أولمو نجم برشلونة (رويترز)
7/4/2025

دخلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في صدام جديد مع نادي برشلونة، واستأنفت ضد القرار الذي اتخذته هيئة الرياضة الإسبانية والخاص بالسماح للنادي بالاحتفاظ بصانع اللعب داني أولمو والمهاجم باو فيكتور في قائمته.

وأصدرت هيئة الرياضة الإسبانية قرارا في صالح برشلونة الأسبوع الماضي بعد رفض رابطة الدوري الإسباني واتحاد الكرة الإسباني طلب النادي الكتالوني بتسجيل اللاعبين نظرا لتخلفه عن الموعد النهائي لامتثال اللوائح المالية.

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وأعلنت رابطة الدوري الإسباني الأسبوع الماضي أن برشلونة لا يمتثل قواعد اللعب المالي النظيف وأن مدققي حساباته أرسلوا معلومات غير صحيحة سمحت للنادي بإدراج اللاعبين في قائمة عام 2025.

وتمكن برشلونة من تسجيل اللاعبين بعد صدور حكم مؤقت من جانب هيئة الرياضة الإسبانية.

ولا يوجد موعد زمني لنظر استئناف رابطة الدوري الإسباني.

المصدر : الألمانية

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