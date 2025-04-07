مدرب أرسنال: سنلعب ضد ريال مدريد لنضرّه ونفوز عليه

لم يتجاوز أرسنال قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ عام 2009، لكن مدربه ميكل أرتيتا يريد أن يكتب فريقه تاريخه الخاص عندما يستضيف ريال مدريد في ذهاب دور الـ8 على ملعب الإمارات غدا الثلاثاء.

وتوُج ريال مدريد، بطل أوروبا 15 مرة في رقم قياسي، بـ6 ألقاب منذ عام 2009 بينما يسعى أرسنال للتتويج بأول ألقابه.

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وحث أرتيتا، الذي خرج فريقه من البطولة العام الماضي بعد خسارته في دور الـ8 أمام بايرن ميونخ الألماني، لاعبيه على دعم أنفسهم.

وقال أرتيتا للصحفيين اليوم الاثنين "هو ناد (ريال مدريد) وضع معايير جديدة في كرة القدم العالمية. هذا المكان الذي نريد أن نكون فيه، نريد أن ننتمي".

وأضاف: "إنه جزء من تاريخهم. نريد أن نكتب تاريخنا الخاص. علينا التركيز على أنفسنا. يمكنهم إلحاق الضرر بنا ونحن كذلك يمكن أن نضرهم".

وتابع أرتيتا "نأمل في تحقيق نتيجة (إيجابية) ويمكن أن نفعل ذلك. علينا أن نقتنع بقدرتنا على تحقيق ذلك. يتعين علينا الاستمتاع بالمباراة. ستكون (مباراة الغد) مباراة الذهاب فحسب، ونيتنا واضحة للغاية. سنلعب للفوز".

ولم يشارك الجناح بوكايو ساكا في التشكيلة الأساسية خلال تعادل أرسنال 1-1 على ملعب إيفرتون صاحب المركز 15 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، وشارك كبديل في الدقيقة 46.

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وعاد الدولي الإنجليزي (23 عاما)، الذي سجل 10 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة في كافة المسابقات مع أرسنال هذا الموسم، للملاعب يوم الثلاثاء الماضي بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال أرتيتا إن حالة ساكا أفضل كثيرا الآن.

وأضاف المدرب الإسباني "دفعنا به عدة دقائق وتعامل مع الأمر بصورة جيدة حقا".