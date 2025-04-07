موعد مباراة أرسنال ضد ريال مدريد بربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة أرسنال ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمواجهة المنتظرة.

وتقام المباراة غدا الثلاثاء الموافق الثامن من أبريل/نيسان الجاري على ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت (19:00) بتوقيت غرينتش.

ويدير المباراة الحكم البوسني إيرفان بيلجتو.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمواجهة أرسنال وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال هي:

beIN Sports HD 1 (تعليق حفيظ دراجي)

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، في حين تقام مباراة الإياب في 16 أبريل/نيسان الجاري .

وتوج الريال بـ6 ألقاب في آخر 11 نسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حتى قبل ضم مبابي.

ويواجه الريال طريقا صعبا للتتويج بلقبه الـ16 في دوري الأبطال، كما كان الحال في مسيرته نحو التتويج باللقب في 2022، عندما واجه باريس سان جيرمان، وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول، في النهائي.

وهذه المرة، بعد إقصاء مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، يجب على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، أن يتفوق على أرسنال ومدربه ميكيل أرتيتا، الذي لم يعد لديه سوى بطولة دوري أبطال أوروبا لتحقيق لقب مع الفريق.

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وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفع الحظر عن الثنائي، كليان مبابي وأنطونيو روديغر الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة في مباراة أتلتيكو، حيث سيتمكنان من خوض المباراة التي تقام في لندن. وتم إيقاف تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب الاحتفالات المفرطة، لمدة عام.

وتواجه الفريقان 4 مرات في السابق، فاز "المدفعجية" بمباراتين مقابل فوز لريال مدريد وتعادل واحد.