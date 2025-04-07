موعد مباراة الهلال السوداني ضد الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال السوداني ضد ضيفه الأهلي المصري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة غدا الثلاثاء (الثامن من أبريل/نيسان) على ملعب شيخا بيديا بمدينة نواكشوط الموريتانية الذي يلعب عليه الهلال مبارياته البيتية.

وتبدأ الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء (20:00) بتوقيت غرينتش.

ويدير المواجهة العربية المرتقبة الحكم الغابوني بييري أتشو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الثلاثاء الماضي قد انتهت بفوز الأهلي 1-0 على ضيفه الهلال على ملعب "القاهرة" الدولي.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقبه وتعزيز الرقم القياسي له بتحقيق اللقب 13 له في البطولة القارية، بينما يتطلع الهلال إلى الفوز بأول ألقابه.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال أفريقيا:

beIN Sports 6 (تعليق خليل البلوشي)

Canal + Sport 3 Afrique

SuperSport LaLiga HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وتواجه الأهلي والهلال في 13 مباراة سابقة انتهت كالتالي:

6 انتصارات للأهلي.

3 انتصارات للهلال.

4 تعادلات.

مدرب الأهلي يتحدث عن العشب الصناعي والطقس

قال مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري اليوم الاثنين إن اللاعبين لديهم الخبرة للتعامل مع المباريات التي تُقام على العشب الصناعي عندما يلتقي الهلال السوداني.

📸 لقطات من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 🦅 pic.twitter.com/HJpef2ErL3 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) April 7, 2025

وقال المدرب السويسري خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: "الهلال فريق قوي ويضم لاعبين على مستوى متميز، وفي نفس الوقت سوف يسعى الأهلي بكل قوة لتحقيق الفوز مثلما حدث في مباراة الذهاب التي أُقيمت بالقاهرة".

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وأضاف كولر متحدثا عن الطقس: "الطقس لن يكون له تأثير كبير، خاصة أن الجو في موريتانيا يكاد يكون ألطف من الأجواء في القاهرة، ولاعبو الأهلي لديهم خبرات كبيرة في هذا الشأن، وتعاملوا مع مثل هذه المواقف كثيرا".

وأكد كولر في التصريحات التي نشرها الأهلي عبر موقعه على جاهزية الفريق وأن المستوى البدني والذهني للفريق في تطور، وقال إنه يأمل "في تعزيز المستوى الذهني والبدني خلال مباراة الغد وتحقيق الفوز.

وأضاف: "نركز في مباراة الغد بشكل أساسي ولا نهتم بغير تحقيق الفوز والتأهل للدور التالي، ولا يشغلنا من سنواجه خاصة أننا لدينا مباراة قوية، وبعد الانتهاء منها يمكننا التفكير فيما هو قادم".