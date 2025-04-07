موعد مباراة الهلال السوداني ضد الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال السوداني ضد ضيفه الأهلي المصري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق الثامن من أبريل/نيسان الجاري، على ملعب شيخا بيديا بمدينة نواكشوط الموريتانية الذي يلعب عليه الهلال مبارياته البيتية.

وتبدأ الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، والثامنة (20:00) مساء بتوقيت غرينتش.

ويدير المواجهة العربية المرتقبة الحكم الغابوني بييري أتشو.

انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "القاهرة" الدولي بفوز صعب للأهلي 1-صفر.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال أفريقيا:

beIN Sports 6 (تعليق خليل البلوشي)

Canal + Sport 3 Afrique

SuperSport LaLiga HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وتواجه الأهلي والهلال في 13 مباراة سابقة انتهت كالتالي: