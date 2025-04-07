وظيفة غير متوقعة لماثيو لاعب برشلونة السابق

بات الفرنسي المعتزل جيريمي ماثيو اللاعب الأسبق لبرشلونة الإسباني حديث مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده بعد انتشار صور له وهو يعمل في وظيفة جديدة.

وبعد 10 سنوات تقريبا من تتويجه بالثلاثية التاريخية مع برشلونة (الدوري والكأس الإسبانيين ودوري أبطال أوروبا)، واعتزاله اللعب قبل 5 سنوات ما زال ماثيو مرتبطا بكرة القدم بطريقة غير متوقعة وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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ويعمل ماثيو (41 عاما) في الوقت الحالي موظفا في أحد فروع شركة "Intersport" المتخصصة ببيع الملابس والمستلزمات الرياضية في فرنسا.

𝗟𝗔 𝗣𝗛𝗢𝗧𝗢 𝗘𝗡𝗙𝗟𝗔𝗠𝗠𝗘 𝗫 𝗗𝗘𝗣𝗨𝗜𝗦 𝗛𝗜𝗘𝗥 😭 Oui, Jérémy Mathieu est bien employé d’un magasin Intersport, et non le directeur. Il a beau avoir joué avec Messi, Neymar, Suarez, gagné la LDC… il s’agit d’un choix de sa part. 😳 (@JbJammes / 📸 @Ikbenenlastpak pic.twitter.com/uH8zyrD4Y1 — BeFootball (@_BeFootball) April 6, 2025

ويوجد هذا الفرع في منطقة قريبة من مدينة مارسيليا الواقعة جنوب فرنسا.

ومنذ انتشار صور ماثيو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي سُترة تحمل اسمه تلقت الشركة مئات المكالمات من مشجعين يرغبون في زيارة المتجر لرؤيته والتقاط الصور التذكارية معه.

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كما تساءل زبائن آخرون إذا ما كانت هذه الصور حقيقية أم لا، في محاولة منهم للتأكد مما إذا كان ماثيو فعلا ضمن طاقم العمل في المتجر المذكور من عدمه.

وتؤكد "ماركا" أن ماثيو كان "النجم الأكبر" في المتجر يوم السبت الماضي، إذ توافد الكثير الزبائن هناك في حين لم يتردد اللاعب المعتزل في التقاط الصور التذكارية معهم.

في الأثناء، يصف العاملون في المتجر ماثيو بأنه شخص "متواضع جدا" وأنه مجرد موظف بينهم مؤكدين أن تاريخه السابق كلاعب سابق "لا تُناقش يوميا داخل المتجر".

وفي آخر محطات مسيرته الكروية كان ماثيو يتقاضى مليوني يورو سنويا من نادي سبورتنغ لشبونة، بالإضافة إلى راتب سنوي تراوح بين 3 و4 ملايين يورو خلال مواسمه الثلاثة مع برشلونة، وعليه فإن هذا التحول المهني في حياته يبدو "قرارا شخصيا" نابعا من داخله.

وفي الوقت نفسه، يتلقى ماثيو دورات في مجال التدريب حتى يحصل على رخصة تخوّله للعمل كمدرب كرة قدم في المستقبل.

وبدأ ماثيو مسيرته الكروية عام 2002 مع فريق سوشو الفرنسي ثم انتقل إلى مواطنه تولوز عام 2005.

بعدها وقّع لفريق فالنسيا الإسباني وبالتحديد عام 2009 قبل رحيله إلى برشلونة صيف عام 2014 بناء على طلب خاص من لويس إنريكي المدرب السابق للنادي الكتالوني.

ورغم أنه لم يلعب بشكل أساسي مع برشلونة بانتظام فإنه كان أحد العناصر التي لعبت دورا في تتويج البلوغرانا بالثلاثية التاريخية موسم 2014-2015.

ورحل ماثيو عن برشلونة عام 2017 باتجاه سبورتنغ لشبونة وقضى معه 3 مواسم قبل الاعتزال، وخلال مسيرته الكروية تُوج بـ13 لقبا وفق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، معظمها مع برشلونة.

الألقاب التي حققها ماثيو طوال مسيرته الكروية:

الدوري الإسباني 2

كأس ملك إسبانيا 3

كأس السوبر الإسباني 1

دوري أبطال أوروبا 1

كأس السوبر الأوروبي 1

كأس العالم للأندية 1

كأس البرتغال 1

كأس الدوري البرتغالي 2

كأس الدوري الفرنسي 1