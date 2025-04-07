موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق التاسع من أبريل/نيسان الجاري على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في برشلونة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت (19:00) بتوقيت غرينتش.

ويدير المباراة الحكم النرويجي إيسبين أندرياس إيسكاس.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي:

beIN Sports HD 2 (تعليق عصام الشوالي)

SuperSport Maximo 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

لم يفز دورتموند في أي مواجهة سابقة على برشلونة الذي فاز عليه في 4 مباريات وتعادلا في مباراتين.