موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
7/4/2025
نستعرض موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة للمباراة.
تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق التاسع من أبريل/نيسان الجاري على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في برشلونة.
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وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت (19:00) بتوقيت غرينتش.
ويدير المباراة الحكم النرويجي إيسبين أندرياس إيسكاس.
القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي:
- beIN Sports HD 2 (تعليق عصام الشوالي)
- SuperSport Maximo 1
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
لم يفز دورتموند في أي مواجهة سابقة على برشلونة الذي فاز عليه في 4 مباريات وتعادلا في مباراتين.
المصدر : الجزيرة