صلاح يربح عشرات الملايين من العقود التجارية والإعلانية

يجني المصري محمد صلاح نجم ليفربول أرباحا هائلة خارج حدود الملعب بعيدا عن راتبه الذي يتقاضاه مع متصدر الدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن صلاح كسب خلال العام الحالي ما يقرب من 37 مليون جنيه إسترليني (54.5 مليون يورو) من صفقات الرعاية وحقوق الصورة.

وذكرت أن شركة حقوق الصور الخاصة بالنجم المصري سجّلت أصولا بقيمة 36.7 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 3.3 ملايين عن العام السابق.

وأوضحت أن صلاح يربح 275 ألف جنيه إسترليني شهريا إضافية على الراتب الذي يتقاضاه من ليفربول.

وأسّس صلاح البالغ من العمر 32 عاما شركته الخاصة "Salah UK Commercial Ltd" عام 2014 أثناء وجوده في نادي تشلسي.

ويرتبط صلاح بعقود إعلانية وتجارية "مربحة" مع علامات تجارية كبرى أبرزها شركة أديداس المتخصصة في المستلزمات الرياضية، وبيبسي للمشروبات الغازية، وفودافون وأوبو للهواتف المحمولة.

وترى الصحيفة أن أرباح صلاح ستزيد في الفترة المقبلة إذا وقّع عقدا جديدا مع ليفربول، إذ من المنتظر أن يتضمن بنودا تزيد من نسبته في حقوق الصور.

وكان صلاح قد كسب نزاعا قضائيا مع الاتحاد المصري لكرة القدم نشأ قبل مدة قصيرة من انطلاق منافسات كأس العالم روسيا 2018، بخصوص حقوق الصور.

إعلان

وغضب صلاح من مسؤولي الاتحاد المصري بعدما اكتشف أن الطائرة المصرية التي ستقلّ منتخب "الفراعنة" إلى روسيا وُضع عليها صورة ضخمة له من دون موافقته.

وشعر صلاح حينها بالإهانة لأن أحدا لم يستشره إذا كانت هذه الخطوة قد تتعارض مع عقوده التجارية الشخصية.

أزمة #محمد_صلاح مع الاتحاد المصري لكرة القدم.. اللاعب يشكو من التعامل المهين والجمهور يسانده بقوة ووزير الرياضة يتعهد بحل الأزمة #أدعم_محمد_صلاح pic.twitter.com/av87ySjgx3 — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 30, 2018

وكانت تلك الطائرة مموّلة من شركة الاتصالات "وي" (We) الراعي الرسمي لمنتخب مصر، مما أثار قلق صلاح من احتمال أن يُعد ذلك خرقا لعقده مع فودافون.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو/حزيران من العام الحالي، في وقت تشير فيه تقارير عديدة إلى اقتراب النجم المصري من التوقيع على عقد جديد يمدّد بقاءه في ملعب أنفيلد لفترة جديدة.