شاهد.. ميسي يدخل تاريخ إنتر ميامي وينقذه من الخسارة

حقق الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، إنجازا تاريخيا جديدا في مسيرته الكروية الحافلة بالجوائز والألقاب الفردية والجماعية.

وسجّل ميسي هدفا في مباراة إنتر ميامي على ضيفه تورنتو ضمن الجولة الـ7 في الدوري الأميركي للمحترفين، والتي جرت، فجر اليوم، على ملعب تشيس استاديوم، منح به فريقه نقطة التعادل.

IMMEDIATE RESPONSE FROM MESSI. 💥 What a strike to pull it level in South Florida. pic.twitter.com/FAbGekqfAI — Major League Soccer (@MLS) April 7, 2025

وأصبح ميسي (38 عاما) أكثر لاعب مساهمة في الأهداف (تسجيلا وصناعة) في تاريخ إنتر ميامي بالدوري الأميركي.

ومنذ وصوله إلى إنتر ميامي صيف عام 2023، ساهم ميسي في 44 هدفا في 29 مباراة ببطولة الدوري، ليتجاوز رقم مواطنه غونزالو هيغواين في أقل من نصف عدد المباريات إذ ساهم الأخير في 43 هدفا أثناء 67 مباراة في الفترة بين عامي 2020 حتى 2022.

With his first-half goal against Toronto FC, @InterMiamiCF's Lionel Messi (44 goal contributions in 29 games) surpassed Gonzalo Higuaín for the most goal contributions in club history, accomplishing the feat in 38 fewer matches. pic.twitter.com/l2qUUMbWGY — MLS Communications (@MLS_PR) April 7, 2025

إعلان

وفي أقل من موسمين سجل ميسي 25 هدفا وصنع 19، رغم غيابه عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابات التي حرمته من الظهور في 29 مباراة من أصل 76 خاضها الفريق بالدوري الأميركي منذ ضمه النجم الأرجنتيني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ميسي يسجل أو يصنع هدفا كل 92 دقيقة، وهو أفضل معدّل تهديفي في مسيرته الكروية ككل، وعلّقت على ذلك "إنه يعيش شبابه الثاني".

ولم تتراجع الفاعلية الهجومية لميسي، بل تجاوز أرقامه السابقة، حيث احتاج إلى 47 مباراة ليسجل 40 هدفا مع إنتر ميامي، حيث حقق نفس هذه الحصيلة التهديفية في 98 مباراة مع برشلونة، وفي 88 مباراة مع منتخب الأرجنتين.

وينتهي العقد الحالي لميسي مع إنتر ميامي في ديسمبر/كانون الثاني المقبل، لكن إدارة الفريق تبذل جهودا حثيثة لإبقائه موسما إضافيا على الأقل.

ولا يريد مسؤولو إنتر ميامي وفي مقدمتهم المالكان، خورخي ماس وديفيد بيكهام التفريط في "الدجاجة التي تبيض ذهبا"، في إشارة إلى الأرباح التي حققها الفريق منذ وصول ميسي.

وارتفعت إيرادات النادي من 60 مليون دولار عام 2022 لتتخطى حاجز الـ200 مليون دولار في الموسم الماضي.

كانت القيمة السوقية للنادي قبل وصول ميسي 585 مليون دولار، وبعد انضمامه تجاوزت حاجز المليار دولار، إذ وصلت في فبراير/شباط الماضي إلى 1.2 مليار دولار.

وارتفعت القيمة السوقية للنادي بفضل الهالة الإعلامية التي تصاحب ميسي سواء في المباريات أم في عالم الإعلانات التجارية والرعايات.