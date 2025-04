شاهد.. ميسي يدخل تاريخ إنتر ميامي وينقذه من الخسارة

حقق الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، إنجازا تاريخيا جديدا في مسيرته الكروية الحافلة بالجوائز والألقاب الفردية والجماعية.

وسجّل ميسي هدفا في مباراة إنتر ميامي على ضيفه تورنتو ضمن الجولة الـ7 في الدوري الأميركي للمحترفين، والتي جرت، فجر اليوم، على ملعب تشيس استاديوم، منح به فريقه نقطة التعادل.

What a strike to pull it level in South Florida. pic.twitter.com/FAbGekqfAI

وأصبح ميسي (38 عاما) أكثر لاعب مساهمة في الأهداف (تسجيلا وصناعة) في تاريخ إنتر ميامي بالدوري الأميركي.

ومنذ وصوله إلى إنتر ميامي صيف عام 2023، ساهم ميسي في 44 هدفا في 29 مباراة ببطولة الدوري، ليتجاوز رقم مواطنه غونزالو هيغواين في أقل من نصف عدد المباريات إذ ساهم الأخير في 43 هدفا أثناء 67 مباراة في الفترة بين عامي 2020 حتى 2022.

With his first-half goal against Toronto FC, @InterMiamiCF's Lionel Messi (44 goal contributions in 29 games) surpassed Gonzalo Higuaín for the most goal contributions in club history, accomplishing the feat in 38 fewer matches. pic.twitter.com/l2qUUMbWGY

— MLS Communications (@MLS_PR) April 7, 2025