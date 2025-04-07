بولت يتجاهل ميسي ويختار رونالدو في قائمة أعظم 3 لاعبين

تجاهل العدّاء الجمايكي الأسطوري يوسين بولت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي عند اختياره أعظم 3 لاعبين في تاريخ كرة القدم.

بولت (38 عاما) الذي يُعد واحدا من أعظم الرياضيين في تاريخ الألعاب الأولمبية بحصده 8 ميداليات ذهبية ويحمل الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 و200 متر لم يُخف حبه الكبير لكرة القدم وتشجعيه لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

Usain Bolt wearing a signed Manchester United Cristiano Ronaldo jersey. ❤️ pic.twitter.com/7fVxcIxbhQ — TCR. (@TeamCRonaldo) October 2, 2024

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وعند سؤاله عن أفضل 3 لاعبين في تاريخ كرة القدم أجاب "يا إلهي. هذا سؤال صعب لكني سأبقي الأمر بسيطا".

وأضاف في مقابلة أبرزها موقع "سبورت بيبل" البريطاني "أعتقد أنهم بيليه ومارادونا، وأفضل لاعب بالنسبة لي هو كريستيانو رونالدو، هؤلاء هم أفضل 3 بالنسبة لي".

وعندما فوجئت المحاورة باستبعاده لميسي وسألته عن السبب أجاب ببساطة "بسبب حبي لكريستيانو رونالدو".

اللافت في الأمر أن هذه الخيارات جاءت رغم تشجيع بولت لمنتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وهي النسخة التي فاز بها ميسي و"التانغو" باللقب.

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وفي مقابلة سابقة لم يُنكر بولت نجومية ميسي ووصفه بأنه لاعب "موهوب جدا"، لكنه وفي الوقت نفسه أوضح أن إعجابه برونالدو يعود إلى أن الأخير "اضطر للعمل بجهد للوصول إلى ما هو عليه الآن"، وهذا ما يجعله يقدّره أكثر.

يُذكر أن ميسي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم إذ فاز بها في 8 مناسبات، فيما حصدها رونالدو 5 مرات.

من جهة أخرى يعتقد بولت أنه ملك الألعاب الأولمبية على حساب السباح الأميركي الأسطوري مايكل فيليبس علما بأن الأخير هو الرياضي الأكثر تتويجا بالميداليات بحصده 28 ميدالية بين عامي 2004 و2016 من بينها 23 ذهبية.

ويرى بولت أن إنجازاته الأولمبية باعتباره أسرع رجل في العالم أكثر إثارة للإعجاب.

وقال "بكل تأكيد سأختار نفسي. ما حققته كان ثمرة عمل شاق وتفان. كنت أرغب بأن أكون الأسرع على كوكب الأرض وعرفت أن عليّ أن أعمل من أجل ذلك وقد نجحت".