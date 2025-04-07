أرقام ليفاندوفسكي المرعبة ضد دورتموند تمنح الأمل لبرشلونة

يملك البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني أرقاما رائعة ضد فريقه السابق بوروسيا دورتموند، وهو ما يأمل أنصار النادي الكتالوني في استمراره عندما يتقابل الفريقان في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل برشلونة نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب مونتجويك يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور الربع نهائي من البطولة الأوروبية العريقة، قبل أن يحل ضيفا عليه إيابا يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

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ورغم أن مشجعي دورتموند يحملون بعض الود لليفاندوفسكي بالنظر إلى ماضيه مع الفريق، فإنهم يشعرون بالقلق في كل مرة يواجهونه فيها كمنافس.

ومنذ رحيله عن الفريق صيف عام 2014 إلى بايرن ميونخ، واجه ليفاندوفسكي بوروسيا دورتموند في 27 مباراة وهو أكثر فريق يلعب ضده في مسيرته الكروية.

وجاءت جميع هذه المباريات بألوان العملاق البافاري باستثناء واحدة فقط كانت مع برشلونة حين تقابل الفريقان في مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا والتي انتصر فيها البلوغرانا 3-2.

وفي جميع هذه المباريات حقق ليفاندوفسكي 20 فوزا على دورتموند وهو أكثر ثاني ناد فاز عليه المهاجم البولندي بعد فيردر بريمين، مقابل 6 هزائم وتعادل وحيد.

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كما يعد دورتموند هو الضحية المفضّلة لليفاندوفسكي الذي سجّل في مرماه 27 هدفا بمعدّل هدف في كل مباراة، وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

Lewandowski 🆚 Dortmund 27 matches

27 Goals pic.twitter.com/Ezi712HXx9 — Rashid Khattak 🚩 (@Rkkhattak01) April 7, 2025

وعلّقت الصحيفة على هذه الأرقام بالقول "يثبت ليفاندوفسكي دائما أنه محترف حقيقي ويعمل بلا رحمة، يعرف تماما من يدفع له وأي فريق يدافع عن ألوانه. باختصار إنه وحش مفترس".

وأضافت "الآن يرتدي ليفاندوفسكي قميص برشلونة ويعرف جيدا أنه لا يدين بالولاء إلا للفريق الذي يدربه هانسي فليك".

يُذكر أن ليفاندوفسكي بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق زنيتش بروشكوف ومنه رحل إلى مواطنه ليخ بوزنان، ثم انتقل إلى بوروسيا دورتموند عام 2010 وقضى معه 4 مواسم قبل رحيله إلى بايرن ميونخ صيف عام 2014.

وخلال تلك الفترة سجّل المهاجم البولندي 103 أهداف أبرزها رباعيته الشهيرة في مرمى ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال موسم 2012-2013، كما صنع 42 هدفا في 187 مباراة وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

Lewandowski's four-goal performance against Real Madrid in 2013 😍😍😍 ⚽️0⃣8⃣

⚽️5⃣0⃣

⚽️5⃣5⃣

⚽️6⃣6⃣#UCL pic.twitter.com/XWbe15E3OB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 21, 2019

كذلك حقق مع دورتموند لقب الدري الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرة ومثلها في كأس السوبر الألماني، وجميعها تحت قيادة المدرب يورغن كلوب.