عشرات المليارات مكاسب أميركا من مونديال الأندية وكأس العالم 2026

من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الأميركي بأرباح مالية كبيرة قد تصل إلى 47 مليار دولار، بسبب استضافة الولايات المتحدة لبطولتي كأس العالم للأندية 2025، وكأس العالم 2026.

وكلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية شركة "أوبن إيكونوميكس" (Open Economics) المتخصصة في إعداد دراسات وتحليلات اقتصادية تهدف إلى فهم تأثير المشاريع والفعاليات الكبرى مثل البطولات الرياضية على الاقتصاد، بإجراء دراستين لتقييم تأثير البطولتين على الاقتصاد الأميركي.

FIFA-WTO study estimates USD 47 billion economic output from FIFA Club World Cup™ and FIFA World Cup™ in the US. In addition, the FIFA Club World Cup 2025™ and FIFA World Cup 2026™ to add 62 billion to global gross domestic product. Research also predicts 290,000 jobs will be… pic.twitter.com/EKBM2QDP7s

