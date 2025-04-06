بين الشائعات والمعلومات.. هل يشتري رونالدو نادي فالنسيا المثقل بالديون؟

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية شراء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، نادي فالنسيا المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخلال الشهر الأخير خرجت شائعات تفيد باحتمال شراء رونالدو لنادي فالنسيا، وما عزّز هذه الفرضية هي العلاقة الرائعة بين اللاعب البرتغالي ومالك النادي الحالي بيتر ليم.

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وأشار الصحفي الموثوق جوليان ريدوندو، الذي يكتب في صحيفة "موندو ديبورتيفو" في عموده النصف شهري، إلى أن رونالدو سيكون المالك الجديد لنادي فالنسيا.

🗞️ #Portada del Viernes 🗞️ //// SI AL PROYECTO DE CRISTIANO //// El Príncipe heredero Saudí Mohamed bin Salman ha DADO el OK a #CristianoRonaldo para su proyecto de la COMPRA del #Valencia ‼️ Si no hay contratiempos y el club de Mestalla se mantiene en primera división , los… pic.twitter.com/51Vd8te7dV — Futbol del Sr.Destrangis (@FutDestrangis) April 4, 2025

وذهب ريدوندو إلى أبعد من ذلك حين أشار إلى أن إتمام صفقة شراء النادي ونقل ملكيته إلى رونالدو مرتبط ببقاء فالنسيا ضمن الكبار في الليغا وعدم هبوطه إلى الدرجة الثانية نهاية الموسم الحالي.

ويحتل فالنسيا حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، ويبتعد عن مراكز الهبوط بـ7 نقاط قبل 8 جولات من نهاية الليغا.

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وحقق الفريق الملقب بـ"الخفافيش" فوزا مثيرا على مضيفه ريال مدريد 2-1 السبت في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، لينعش آماله في النجاة من الهبوط.

وجاءت معلومات ريدوندو رغم عدم إدلاء رونالدو أو أي من المقربين منه بتصريحات بهذا الخصوص، كما أكد ليم الذي عيّن ابنه رئيسا جديدا لفالنسيا أن النادي ليس للبيع.

📢 Peter Lim reitera desde Singapur que el Valencia CF no está en venta. https://t.co/Ei1SHsVqV9 — MARCA (@marca) March 3, 2025

وجاء في بيان ليم المالك الحالي للخفافيش "نود التأكيد أن هذه التقارير غير صحيحة. نادي فالنسيا ليس معروضا للبيع وما زلنا ملتزمين تجاهه".

وبحسب "موندو ديبورتيفو"، فإن شائعات الحديث عن هذه الصفقة تغذّت من معلومات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس" و"تيك توك".

ولا يفهم مشجعو فالنسيا سبب قيام بيتر ليم بإنفاق مبلغ كبير بسبب إقالة المدرب السابق روبين باراخا وتعيين كارلوس كوربيران بديلا عنه.

كما أنه قام بتعزيز صفوف الفريق من خلال صفقات إعارة، وهي أسباب مجتمعة أعطت انطباعا بأن خروجه من النادي قد يكون أقرب من أي وقت مضى وفق الصحيفة الإسبانية، ليفتح الباب أمام شراء محتمل من رونالدو.

من جهتها، ترى صحيفة "ذا صن" أنه من غير المعقول أو الواقعي أن يقوم رونالدو (40 عاما) بشراء نادٍ مثقل بالديون.

يُذكر أن رونالدو وخلال مواسمه التسعة مع ريال مدريد واجه فالنسيا كلاعب في 18 مباراة ببطولات الدوري والكأس الإسبانيين.

وهز رونالدو شباك فالنسيا 15 مرة كما أهدى زملاءه 4 تمريرات حاسمة وفق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

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وبعد انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي عاد رونالدو لمواجهة فالنسيا في مباراتين بمسابقة دوري أبطال أوروبا، اكتفى فيهما بصناعة هدف وحيد.