موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا بكأس أمم أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما 2025 المقامة بالمغرب، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأحد، الموافق 6 أبريل/نيسان الجاري، على ملعب "البشير" في المحمدية.

وتنطلق الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء (19:00) بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا:

beIN Sports HD 6

Arryadia TNT HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

افتتح منتخب المغرب منافسات البطولة المقامة على أرضه بفوز ساحق 5-صفر على أوغندا، لكنه تعادل في المباراة الثانية مع زامبيا التي تحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن المغرب المتصدر.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولى:

المغرب 4 نقاط

زامبيا 4 نقاط

أوغندا 3 نقاط

تنزانيا دون نقاط

ويستضيف المغرب نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، المغرب 2025، للمرة الثانية بعد أن نظم نسخة 2013.

وكانت نسخة 2021، التي كان من المقرر أن تُقام في المملكة المغربية، أُلغيت بسبب جائحة "كوفيد-19".