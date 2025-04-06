موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة اليوم الأحد، الموافق السادس من أبريل/نيسان الجاري، بملعب أولد ترافورد معقل يونايتد، وتنطلق الساعة السادسة والنصف مساء (16:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الخامسة والنصف مساء (15:30) بتوقيت القاهرة.

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ويدير المباراة الحكم الإنجليزي جون بروكس.

وانتهت مباراة الدور الأول بملعب الاتحاد معقل سيتي بفوز مانشستر يونايتد 2-1.

البث الحي المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد سيتي على قناة:

beIN Sports HD 1 (تعليق علي الكعبي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق مانشستر يونايتد في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 35 فوزا مقابل 26 لسيتي، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.

يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 51 نقطة، ويونايتد المركز الـ13 بـ37 نقطة.

وينفرد ليفربول بصدارة البريميرليغ بـ73 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، رغم أن ليفربول لعب مباراة أقل.