سيناريوهات تتويج برشلونة وريال مدريد بلقب الليغا

لم يستغل برشلونة هزيمة غريمه ريال مدريد الصادمة أمام فالنسيا بأفضل طريقة ممكنة، وهو ما أبقى الصراع مشتعلا على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم قبل 8 مباريات من النهاية.

وخسر ريال مدريد أمس السبت على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام فالنسيا بنتيجة 1-2، وبعد ساعات اكتفى برشلونة بالتعادل مع ضيفه ريال بيتيس 1-1 ضمن مباريات الجولة الـ30 من الليغا.

وكان أمام برشلونة فرصة ذهبية لزيادة الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 6 نقاط، لكنه فوّت ذلك بتعادله مع بيتيس ليرفع الفارق إلى 4، ولتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية في الليغا عند 9 مرات وفق صحيفة "آس" المحلية.

ورغم ذلك يبقى مستقبل برشلونة مرهونا بأقدام لاعبيه من أجل حسم اللقب، على عكس رجال الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مدرب ريال مدريد) الذين يتعين عليهم الفوز في جميع المباريات المقبلة وانتظار هدايا الفرق الأخرى.

ولا يُمكن استبعاد أتلتيكو مدريد (الثالث) من المنافسة، ففي حال فوزه على إشبيلية في مباراة اليوم الأحد ستبقيه على بُعد 7 نقاط من المتصدر برشلونة.

وترى الصحيفة أن برشلونة اقترب خطوة إضافية من الفوز بلقبه الـ28 في الليغا، لكنها تفضّل التريّث قليلا خاصة وأن نتائج ثلاثي المقدّمة هذا الموسم عرفت صعودا وهبوطا بطريقة غير متوقعة.

وقالت أيضا إن "سوابق الموسم الحالي تدفعنا إلى البقاء مترقبين ومتابعة مستقبل المنافسة على اللقب، جولة تلو الأخرى".

ومن وجهة نظر أنشيلوتي، أصبح الدوري أكثر تعقيدا لكن فريقه يملك مباراة مباشرة مع برشلونة في قمة الجولة الـ35، قد تكون فرصة لتذليل الفارق ووضع الكثير من الضغوط على الفريق الكتالوني.

وفي المجمل، يحتاج برشلونة إلى الفوز في مبارياته الست المقبلة بما فيها ضد ريال مدريد من أجل التتويج باللقب رسميا، بغض النظر عن نتائج النادي الملكي.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن برشلونة سيوسع الفارق عن ريال مدريد إلى 7 نقاط قبل جولتين من نهاية الموسم، علما بأن أي تعثّر للنادي الملكي سيقرّب البارسا من اللقب في وقت مبكر.

وبالنظر إلى المباريات المتبقية لكل فريق، يبدو الطريق شائكا للفريقين اللذين ما زالا ينافسان في دوري أبطال أوروبا، كما أن بينهما مواجهة نارية في نهائي كأس الملك، وهو ما يفرض على مدربيهما التعامل مع لاعبيهما بطريقة تخفف قدر الإمكان من حجم الإرهاق والضغوطات البدنية.

في الأثناء، رجّح الحاسوب العملاق الخاص بشبكة "أوبتا" -المتخصصة في الإحصائيات والأرقام- كفة برشلونة للتتويج باللقب.

وباستخدام سلسلة من المعايير وعمليات المحاكاة، يتوقع الحاسوب العملاق تتويج برشلونة باللقب بعد حصوله على 86 نقطة نهاية الموسم بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد و11 عن أتلتيكو.

