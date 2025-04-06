موعد مباراة تونس ضد غامبيا في كأس أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة تونس ضد غامبيا في منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا لأقل من 17 عاما المقامة في المغرب والقنوات الناقلة للمواجهة.

وتقام المباراة غدا الاثنين على الملعب "البلدي" في مدينة برشيد المغربية.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب وتونس.

البث المباشر والحي للمباراة سيكون على القناة التالية:

beIN Sports HD 6

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وبفارق الأهداف عن منتخب السنغال صاحب المركز الثاني.

وكانت مباريات الجولة بالمجموعة ذاتها انطلقت أول أمس الجمعة، حيث اكتسح منتخب غامبيا نظيره الصومالي 5-1.