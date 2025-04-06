موعد مباراة تونس ضد غامبيا في كأس أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة
6/4/2025
نستعرض موعد مباراة تونس ضد غامبيا في منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا لأقل من 17 عاما المقامة في المغرب والقنوات الناقلة للمواجهة.
وتقام المباراة غدا الاثنين على الملعب "البلدي" في مدينة برشيد المغربية.
وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب وتونس.
البث المباشر والحي للمباراة سيكون على القناة التالية:
- beIN Sports HD 6
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وبفارق الأهداف عن منتخب السنغال صاحب المركز الثاني.
وكانت مباريات الجولة بالمجموعة ذاتها انطلقت أول أمس الجمعة، حيث اكتسح منتخب غامبيا نظيره الصومالي 5-1.
المصدر : الجزيرة + وكالات