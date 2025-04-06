صفارات استهجان ومنشور مستفز.. مؤشرات نهاية علاقة فينيسيوس بريال مدريد

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور غضب جماهير ريال مدريد بعد الهزيمة الصادمة للنادي الملكي أمام مضيفه فالنسيا في الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد، أمس الأحد، من فالنسيا 1-2 ضمن مباريات الجولة الـ30 من الليغا في مباراة أهدر فيها فينيسيوس ركلة جزاء في الشوط الأول وفي الثاني سجّل هدف التعادل (1-1).

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وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية كان فينيسيوس واحدا من لاعبي مدريد الذين تعرّضوا لانتقادات قاسية خلال مباراة فالنسيا وبعدها خصوصا أن الخسارة قلّلت من حظوظ الفريق في التتويج باللقب.

وأطلقت جماهير الريال صفارات الاستهجان ضد لاعبها البرازيلي بسبب مستواه المتدني وإهداره ركلة الجزاء.

ورغم ذلك احتفل فينيسيوس بعد المباراة بمعادلة رقم مواطنه رونالدو نازاريو مع ريال مدريد، إذ سجّل كل منهما 104 أهداف بقميص النادي الملكي في جميع البطولات.

وعبر فينيسيوس خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عن فخره الكبير بمعادلة رقم رونالدو وهو ما زاد من حنق جماهير النادي الملكي ضده.

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وكتب فينيسيوس "هذا يوم خاص. إنه لشرف كبير أن أكون قد وصلت إلى نفس عدد أهداف قدوتي، وأن أكون بجانبه كأكثر برازيلي سجل أهدافا في تاريخ هذا النادي".

وأضاف "جئت إلى هنا كطفل، وقد أرشدني رونالدو إلى طريق الشباك. شكرا لك على النصائح التي قدمتها لي أيها الظاهرة".

وختم فينيسيوس منشوره برسالة إلى جماهير ريال مدريد حيث قال "كانت مباراة سيئة ونعلم أننا بحاجة إلى التحسن، لكننا فريق لا يستسلم أبدا. نراكم في لندن"، في إشارة منه إلى مواجهة أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

استياء جماهيري

ولم يلق هذا المنشور ترحيبا من جماهير ريال مدريد خاصة كلمة "يوم خاص"، لتنهال على فينيسيوس التعليقات الغاضبة.

ومن أبرز هذه التعليقات "هذا ليس وقتا مناسبا لذلك، لقد خسرنا الليغا"، "لقد خسرنا الليغا وتنشر ذلك. هل أنت مجنون؟"، "أنت تتحدث أكثر وتلعب أقل"، "لم يلعب جيدا وأهدر ركلة جزاء وعنده الجرأة ليتحدث بهذه الطريقة، إنه شيء محزن".

وترى "سبورت" أن علاقة فينيسيوس بجماهير ريال مدريد تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى، خاصة أن الشاب البرازيلي لا يقدّم الأداء المتوقع منه هذا الموسم بعد بداية العام الجديد.

وقالت "مع تراجع مستوى الفريق بشكل عام بدأ جزء من جماهير ريال مدريد يحمّله مسؤولية ما يحدث".

ويمكن القول إن فينيسيوس يعيش موسما صعبا مع ريال مدريد حيث غاب عن العديد من المباريات بسبب الإصابات والإيقاف بداعي تراكم البطاقات الملونة، كما أنه يقدّم مستوى متذبذبا مع الفريق، وهو ما جعله عرضة للانتقادات ما بين الفينة والأخرى.

وهناك من يرى أن اللاعب البرازيلي لم يتأقلم بعد مع التشكيلة الحالية للنادي الملكي التي دخل إليها الفرنسي كيليان مبابي.

وما زاد الطين بلّة هي الأخبار التي تنتشر على فترات متقطعة عن إمكانية رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد وخوضه تجربة جديدة خاصة في الدوري السعودي.

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عرض سعودي

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت في يناير/كانون الثاني الماضي أن السعودية تستعد لحملة ضخمة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وأبرزها التعاقد مع فينيسيوس.

كما قدّرت الصحيفة قيمة الصفقة البالغة مليار يورو تُدفع لفينيسيوس على 5 سنوات بواقع 200 مليون يورو في الموسم الواحد، إضافة إلى نحو 300 مليون يورو (وهو رقم قياسي في الانتقالات) لإقناع ريال مدريد بالاستغناء عنه.

يُذكر أن فينيسيوس لعب مع ريال مدريد هذا الموسم 42 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 19 هدفا وقدّم لزملائه 13 تمريرة حاسمة وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.