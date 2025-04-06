الأرقام تنصف مبابي هداف ريال مدريد وتحرج فينيسيوس

يبدو أن الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد يحمل على عاتقه وحيدا مسؤولية إبقاء فريقه منافسا على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم خاصة مع تراجع الأرقام الهجومية لزملائه.

وكان ريال مدريد متقدما على غريمه برشلونة بفارق 7 نقاط في جدول ترتيب الليغا، لكن الأخير استغل تذبذب نتائج النادي الملكي الذي تعثر في 4 مباريات (خسر 2 وتعادل في مثلهما) خلال الشهرين الماضيين ليخطف الصدارة بفارق 3 نقاط.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن لاعبا وحيدا في خط هجوم ريال مدريد ما زال يقدّم أداء قويا وهو مبابي، فيما لا يظهر اثنان بالمستوى المطلوب، في إشارة منها إلى الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس.

وأشارت إلى أن أرقام مبابي تشهد له بذلك فقد وصل الآن إلى 33 هدفا في جميع البطولات -نفس عدد أهداف كريستيانو رونالدو في موسمه الأول مع النادي الملكي- 22 منها في الليغا، ورغم ذلك "كثيرا ما يجد اللاعب الفرنسي نفسه وحيدا في الهجوم".

وسجل مبابي 12 هدفا في آخر11 مباراة مع ريال مدريد بالليغا، منها 3 ثنائيات (في مرمى لاس بالماس، فياريال، ليغانيس) وثلاثية وحيدة "هاتريك" (في شباك بلد الوليد) هو الأول له في الدوري الإسباني، ما يعني أن اللاعب "وصل إلى قمة مستواه في المرحلة الحاسمة من الموسم رغم بدايته التي كانت محاطة ببعض الشكوك".

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وتؤكد الصحيفة الإسبانية أن تراجع نتائج ريال مدريد في عام 2025 ليس بسبب مبابي ولكن بسبب زملائه فينيسيوس ورودريغو وأحيانا جود بيلينغهام.

وتتجه الأنظار حاليا صوب الثنائي البرازيلي، رودريغو بالتحديد بدأ العام الجاري (2025) بقوة لكن شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين كانا بمثابة الكارثة له، إذ لم يسجّل أي هدف فيما قدّم تمريرة حاسمة وحيدة بآخر 9 مباريات في الليغا وهذا دليل قوي على "تذبذب مستواه".

أما فينيسيوس فرغم أنه عادة ما يساهم في صناعة الأهداف حتى لو لم يسجل فإن الفريق يفتقد لأهدافه بشكل واضح فقد هزّ الشباك 3 مرات فقط في الليغا منذ بداية العام الجاري.

وأتمت الصحيفة "مع تبقي 8 جولات فقط على نهاية الموسم يبدو أن مبابي بحاجة ماسة لدعم كبير من الثنائي البرازيلي"، علما بأن الفرنسي ينافس أيضا على جائزة هداف الليغا حيث يبتعد عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة بفارق 3 أهداف.

وأهدر "فيني" ركلة جزاء فيما سجل هدف فريقه الوحيد في الخسارة المثيرة والصادمة أمام فالنسيا 2-1على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.