أغلى 20 حارس مرمى في العالم خلال 2025

يقتسم السويسري غريغور كوبيل والإسباني ديفيد رايا حارسي بوروسيا دورتموند وأرسنال على التوالي صدارة حراس المرمى الأكثر قيمة سوقية في العالم بالوقت الحالي.

وذكر موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات وأرقام اللاعبين والأندية أن القيمة السوقية للاعبين تبلغ 40 مليون يورو.

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ويرتبط كوبيل بعقد مع النادي الألماني حتى صيف عام 2028، وهي نفس مدة عقد رايا مع وصيف الدوري الإنجليزي حاليا.

وتراجع ديوغو كوستا حارس مرمى بورتو البرتغالي إلى المركز الثالث بعدما انخفضت قيمته السوقية بمقدار مليوني يورو عن آخر إحصائية، إذ استقرت حاليا عند 38 مليونا.

والصادم في هذه القائمة أن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد والبرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول يحتلان مركزا متأخرا للغاية.

وتاليا حراس المرمى الأكثر قيمة سوقية في العالم لعام 2025:

السويسري غريغور كوبيل (بوروسيا دورتموند): 40 مليون يورو. الإسباني ديفيد رايا (أرسنال): 40 مليون يورو. البرتغالي ديوغو كوستا (بورتو): 38 مليون يورو. الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان): 35 مليون يورو. الإيطالي غولييلمو فيكاريو (توتنهام هوتسبير): 35 مليون يورو. الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد): 32 مليون يورو. الفرنسي لوكاس شيفالير (ليل): 30 مليون يورو. الجورجي جيورجي مامارداشفيلي (فالنسيا): 30 مليون يورو. الإسباني أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو): 28 مليون يورو. الهولندي بارت فيربوغين (برايتون): 25 مليون يورو. الأوكراني أناتولي تروبين (بنفيكا): 25 مليون يورو. الإيطالي ماركو كارنيسيكي (أتلانتا): 25 مليون يورو. الفرنسي مايك ماينان (ميلان): 25 مليون يورو. الإسباني أليكس ريميرو (ريال سوسيداد): 25 مليون يورو. البرازيلي إديرسون (مانشستر سيتي): 25 مليون يورو. السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد): 25 مليون يورو. الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا): 25 مليون يورو. البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد): 25 مليون يورو. البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول): 25 مليون يورو. الروسي ماتفي سافونشوف (باريس سان جيرمان): 22 مليون يورو