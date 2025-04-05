موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقنوات البث الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الأحد السادس من أبريل/نيسان بملعب كرافين كوتاج، وتنطلق صفارة البداية في تمام الساعة الرابعة (16:00) مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثالثة (15:00) بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة الحكم الإنجليزي كريستوفر كافانا.

وانتهت مباراة الدور الأول بملعب أنفيلد بالتعادل 2-2.

البث الحي المباشر لمباراة ليفربول ضد فولهام على قناة:

beIN Sports HD 1 (تعليق حفيظ دراجي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق ليفربول باكتساح نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 24 فوزا مقابل 7 فقط لفولهام، وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

وينفرد ليفربول بصدارة البريميرليغ بـ73 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني رغم أن ليفربول لعب مباراة أقل، وانتصاره يعني اقترابه أكثر من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل فولهام المركز العاشر برصيد 45 نقطة ويسعى للفوز للاقتراب من المربع الذهبي.