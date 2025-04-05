سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ13 في تاريخه

تُوج فريق باريس سان جيرمان رسميا بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد الفوز بهدف نظيف على ضيفه أنجيه ضمن منافسات الجولة الـ28 من المسابقة، اليوم السبت.

وأحرز ديزيريه دوي هدف المباراة الوحيد لسان جيرمان في الدقيقة 55 من المباراة، التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، ليؤكد تتويج فريقه باللقب للموسم الرابع على التوالي.

كذلك ابتعد الفريق الباريسي بصدارة الأكثر تتويجا بالدوري الفرنسي برصيد 13 لقبا، ويأتي خلفه سانت إيتيان وفي جعبته 10 ألقاب.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بسجل خال من الهزائم، وخلفه موناكو في المركز الثاني بـ50 نقطة قبل مواجهة بريست في وقت لاحق اليوم السبت، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 27 نقطة في المركز الـ14.

وبذلك توج سان جيرمان بلقبه الثاني هذا الموسم بعد إحراز كأس السوبر الفرنسي يناير/كانون الثاني الماضي بالفوز بهدف نظيف على موناكو في مباراة أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحقق الفريق الفرنسي أيضا اللقب الخامس تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي الذي تولى المسؤولية صيف 2023، بعد التتويج بالثلاثية المحلية الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر في الموسم الماضي، وجدد تعاقده مؤخرا حتى صيف 2027.