4 فرق أوروبية لا تزال تنافس على الثلاثية هذا الموسم

مع بقاء أقل من شهرين على نهاية الموسم الكروي الحالي، لا تزال 4 أندية أوروبية قادرة على تحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا).

ويأمل ريال مدريد وغريمه برشلونة من إسبانيا، وسان جيرمان من فرنسا وإنتر ميلان من إيطاليا، إنهاء موسم 2024-2025 بأفضل طريقة ممكنة عبر التتويج بالثلاثية.

ويسعى برشلونة إلى التتويج بالثلاثية للمرة الثالثة في تاريخه بعد موسمي 2008-2009 و2014-2015، بينما يريد إنتر ميلان تكرار إنجاز موسم 2009-2010 حين فعل ذلك مع مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.

أما ريال مدريد وباريس سان جيرمان فيحلمان بتحقيق هذا الإنجاز للمرة الأولى في تاريخهما.

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وتاليا وضعية كل فريق بموسم 2024-2025 حتى الآن:

برشلونة

يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة قبل 9 جولات من النهاية.

وقد وصل إلى نهائي كأس الملك بعد تجاوزه عقبة أتلتيكو مدريد، وسيواجه غريمه ريال مدريد يوم 26 أبريل/نيسان الجاري.

كما بلغ "البرسا" الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وسيلعب ضد بوروسيا دورتموند الألماني ذهابا وإيابا، وفي حال تخطيه سيصطدم في نصف النهائي بالمتأهل من إنتر ميلان وبايرن ميونخ.

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ريال مدريد

يقف الريال على بُعد 3 نقاط من برشلونة في جدول ترتيب الليغا، وفي رصيده 63 نقطة قبل 9 جولات من النهاية.

وبلغ نهائي كأس الملك على حساب ريال سوسيداد، وسينافس غريمه برشلونة على اللقب يوم 26 أبريل/نيسان الجاري.

كما تأهل "الميرينغي" إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيواجه أرسنال الإنجليزي ذهابا وإيابا، وفي حال فاز عليه سيلتقي بنصف النهائي بالمتأهل من سان جيرمان وأستون فيلا.

إنتر ميلان

يتصدر الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ملاحقه نابولي مع بقاء 8 جولات.

وتعادل "النيراتزوري" مع جاره اللدود ميلان 1-1 في ذهاب نصف نهائي الكأس المحلية، ويُقام الإياب يوم 23 أبريل/نيسان الجاري.

وعلى صعيد دوري الأبطال، يتواجد إنتر في ربع النهائي، إذ سيلعب ضد بايرن ميونخ ذهابا وإيابا، وفي حال تقدّمه أكثر في البطولة سينتظر في نصف النهائي المتأهل من برشلونة وبوروسيا دورتموند.

باريس سان جيرمان

يبتعد الفريق الباريسي بصدارة الدوري المحلي برصيد 71 نقطة، ويحتاج إلى نقطة وحيدة من مبارياته السبع المتبقية لحسم اللقب رسميا.

وبلغ سان جيرمان نهائي كأس فرنسا حيث يواجه ستاد ريمس يوم 24 مايو/أيار المقبل.

كما وصل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفيه يقابل أستون فيلا ذهابا وإيابا، وإذا أكمل مشواره سيصطدم في المربع الذهبي بالمتأهل بين أرسنال وريال مدريد.