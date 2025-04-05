أكثر الأندية حصدا للبطولات بالعالم.. الأهلي أولا وريال مدريد بمركز متأخر

يتربع الأهلي المصري على عرش كرة القدم العالمية باعتباره الفريق الأكثر فوزا في البطولات عبر التاريخ وفق إحصائية نشرها موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

وطوال تاريخه الممتد لحوالي 113 عاما تُوج الأهلي بـ123 لقبا أبرزها على الإطلاق 43 في الدوري المصري و12 في دوري أبطال أفريقيا، وهما رقمان قياسيان بحوزة "الشياطين الحمر" محليا وعلى مستوى القارة السمراء.

🏰 قلعة الأمجاد والبطولات..

🇪🇬 113 سنة تاريخ عريق 👑 113 من العطاء والانجازات 💪 113 سنة بطولات 🏆 113 سنة دمت لنا فخرا وعزا نتوارثَ منك القيم والمبادئ والأخلاق ❤️ 🎂 عيد ميلاد سعيد نادينا الحبيب ❤️🦅#١١٣_سنة_أهلي 👑#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/CeIK5AtHpA — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) April 24, 2020

وبالنظر إلى بطولاته القارية يُعتبر الأهلي هو "ريال مدريد" أفريقيا، وفق ما يرى الموقع البريطاني.

ويتفوق الأهلي على ريال مدريد نفسه في إجمالي عدد البطولات، إذ رفع لاعبو الأخير 102 لقب على مدار 123 عاما أهمها بالطبع دوري أبطال أوروبا 15 مرة والدوري الإسباني 36 مرة وهما رقمان قياسيان أيضا للنادي الملكي محليا وأوروبيا.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع في هذه القائمة يليه غريمه التقليدي برشلونة الذي احتفل بـ98 لقبا منذ تأسيسه عام 1899 حتى يومنا هذا.

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وجاء فريقان من أسكتلندا خلف الأهلي في المركزين الثاني والثالث، هما سيلتيك وغلاسكو رينجرز على التوالي، في حين شهدت القائمة نفسها وجود فريق عربي آخر ضمن الـ10 الأوائل وهو الفيصلي الأردني بألقابه الـ84.

وتقدّم الفيصلي ومن قبله الأهلي على أندية أوروبية عريقة مثل بايرن ميونخ، أياكس أمستردام، يوفنتوس، مانشستر يونايتد وليفربول.

وتاليا قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للألقاب في تاريخ كرة القدم: