هذا ما يفعله ليفاندوفسكي يوميا للحفاظ على لياقته وتألقه مع برشلونة

يولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني اهتماما كبيرا بلياقته البدنية حيث يخصص وقتا طويلا لعمليات الاستشفاء داخل وخارج الملعب.

ويدخل ليفاندوفسكي المرحلة الحاسمة من الموسم الحالي 2024-2025 بأداء هجومي رائع حيث سجّل 9 أهداف في مبارياته الـ10 الأخيرة مع برشلونة.

ورغم بلوغه سن الـ36 عاما فإن ليفاندوفسكي يقدّم أفضل نسخة له مع برشلونة منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2022 وفق ما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ورفع ليفا حصيلته التهديفية مع برشلونة هذا الموسم إلى 38 هدفا سجلها في 43 مباراة بجميع البطولات، وهي أرقام تقترب كثيرا من أفضل مواسمه مع فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني (2019-2020) الذي فاز فيه بالثلاثية (الدوري والكأس الألمانيين ودوري أبطال أوروبا) تحت قيادة هانسي فليك أيضا.

🇵🇱 Las claves de la eterna juventud de Lewandowski ✍️ @RogerTorello https://t.co/kS3wW3AI9H — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 1, 2025

ويحرص النجم البولندي على الحفاظ على لياقته البدنية من خلال الترطيب، النوم لساعات كافية، وتجديد طاقته بأساليب مختلفة وهي ما عدّته الصحيفة من أسرار "شباب ليفا الدائم".

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وحسب مقربين من اللاعب فإن ليفاندوفسكي يشعر بحالة بدنية رائعة ولا يلاحظ أي فرق في حركته أو لياقته مقارنة بمستواه قبل عامين أو 3، كما لا يزال لديه الحافز الكبير لمواصلة تسجيل الأهداف والمنافسة على أعلى المستويات مع حفاظه على طموحه المعتاد.

وقال ليفاندوفسكي مؤخرا بعد فوز برشلونة على جيرونا "أشعر أنني في حالة بدنية رائعة. إذا نظرتم إلى الإحصائيات فلن تجدوا فروقا كبيرة بين مستواي الحالي ومستواي قبل سنوات، أنا أعمل بجد كما كنت أفعل بعمر 21 أو 22 عاما، أريد الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى لعدة سنوات قادمة".

وأبرزت الصحيفة الأسباب الرئيسية لتألق ليفاندوفسكي الحالي، إذ يعود ذلك إلى شعور اللاعب بالراحة والثقة والدعم الكامل من محيطه مما يمنحه الحرية الكاملة لاستغلال مهاراته وقدراته بأفضل شكل.

ولا يقتصر عمله على التدريبات فقط بل يحرص أيضا على التدريب الإضافي بعد الحصص الرسمية حيث يسدد على المرمى باستمرار لتطوير دقته التهديفية.

ومع جدول المباريات المزدحم يعي ليفاندوفسكي أهمية التعافي السريع بعد كل مشاركة له. وعليه، فإنه يولي اهتماما كبيرا بأمور عديدة منها:

نظام غذائي متوازن

ساعات نوم كافية

الترطيب المستمر

استخدام غرفة الأكسجين المضغوط لتسريع الاستشفاء البدني.

ويسهم ذلك في إطالة المسيرة الكروية لليفاندوفسكي ليظل واحدا من أخطر المهاجمين في العالم حتى في هذا العمر.