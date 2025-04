كارتساس.. موهوب يوناني خطف الأضواء وكسر رقم لامين جمال

لاعب موهوب جديد في كرة القدم على شاكلة الإسباني لامين جمال بدأ في لفت أنظار العالم إليه رغم قلة عدد مبارياته الاحترافية مع فريقه جينك البلجيكي والحديث هنا عن اليوناني كونستانتينوس كارتساس.

كارتساس البالغ من العمر 17 عاما بدأ مشواره الكروي في أكاديمية جينك المعروفة بأنها أحد أفضل الأكاديميات في أوروبا التي خرّجت العديد من النجوم الحاليين في مقدمتهم كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، ولياندرو تروسار لاعب أرسنال.

وانتقل كارتساس المولود يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 إلى أكاديمية أندرلخت عام 2020 لكن سوء تعامل إدارة النادي معه دفعه إلى الرحيل والعودة إلى جينك بعد عامين وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وظهر كارتساس مع فريق يونغ جينك في دوري الدرجة الثانية ببلجيكا وهو بعمر 15 عاما وصعد معه إلى الدرجة الأولى، قبل انتقاله إلى جينك في يناير/كانون الثاني 2024.

وأصبح كارتساس لاعبا أساسيا مع جينك متصدر الدوري البلجيكي حاليا، حيث لعب له 35 مباراة بجميع البطولات هز خلالها الشباك 3 مرات وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

ويُعد كارتساس أسرع موهبة في تاريخ النادي يلعب هذا العدد من المباريات الرسمية إذ فعل ذلك وهو بعمر 17 عاما و4 أشهر.

ويتمتع كارتساس بمواصفات استثنائية وفق وصف الصحيفة الإسبانية، فهو صانع ألعاب مهاري كما يمكنه اللعب في مركز الجناح الأيمن ويلعب بقدمه اليسرى ويبلغ طوله 1.71 مترا.

ويمتاز كارتساس بفنيات مذهلة حيث ينجح في تنفيذ 4.07 مراوغات في كل مباراة، ويعد ضمن أفضل 20 لاعبا في أوروبا في هذا المجال.

وتحدث عنه أحد مدربيه في أكاديمية جينك فقال "كارتساس ليس اللاعب الأقوى من الناحية البدنية لكنه ذكي جدا في التمركز وتفادي الالتحامات، اللاعب الوحيد الذي كان أفضل منه في هذا العمر هو دي بروين".

ولفت كارتساس أنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية مثل مانشستر سيتي وأياكس أمستردام لكن اللاعب فضّل البقاء مع جينك على الأقل في الوقت الراهن.

وعن ذلك قال والد اللاعب "كارتساس مشجع متعصب لجينك وكان من المبكر جدا الانتقال إلى الخارج".

رغم ارتدائه قميص منتخب بلجيكا في الفئات السنية المختلفة فإن كارتساس قرر تغيير جنسيته الدولية ليلعب مع منتخب اليونان، حيث استدعاه الصربي إيفان يوفانوفيتش لقائمة الأخير في فترة التوقف الدولي الماضية.

وعن ذلك قال كارتساس "هذا قرار نابع من القلب. أنا ممتن لبلجيكا لكن أريد أن أكتب قصة جميلة مع اليونان".

أما والده فقال "الناس فخورة جدا بقراره تمثيل اليونان، حتى إننا تلقينا عشرات المكالمات من صحف وإذاعات منذ ذلك اليوم".

17 years and 124 days 🤩

ولعب كارتساس مواجهتي اليونان ضد أسكتلندا في ذهاب وإياب تصفيات الصعود والهبوط بدوري الأمم الأوروبية، وفي الثانية سجّل هدفا تاريخيا.

وبات كارتساس أصغر لاعب في تاريخ بطولة دوري الأمم يسجل هدفا، إذ فعل ذلك وهو بعمر 17 عاما و124 يوما ليخطف الرقم من لامين جمال الذي هز الشباك لأول مرة في هذه البطولة وهو بعمر 17 عاما و253 يوما.

