شاهد.. تصرف "مشبوه" لحكم الفار خلال مباراة في بلغاريا

تورّط أحد حكام تقنية الفيديو المساعد "فار" في الدوري البلغاري لكرة القدم بفضيحة قد تؤدي إلى انتهاء مسيرته في مجال التحكيم.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق أحد العاملين في غرفة حكم الفيديو "فار" وهو يتصفح موقع مراهنات وذلك على الهواء مباشرة أثناء إحدى مباريات الدوري البلغاري.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الحادثة وقعت قبيل انطلاق مباراة سيسكا صوفيا وضيفه لوكوموتيف صوفيا التي جرت يوم الأربعاء الماضي 2 أبريل/نيسان 2025 ضمن الجولة الـ27 من بطولة الدوري المحلي.

وأُوقف هذا الشخص عن العمل مباشرة لحين انتهاء التحقيق الجاري بحقه حيث ااعتُبر ما فعله بأنه "خرق جسيم لواجبات عمله".

