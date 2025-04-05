شاهد.. تصرف "مشبوه" لحكم الفار خلال مباراة في بلغاريا

تورّط أحد حكام تقنية الفيديو المساعد "فار" في الدوري البلغاري لكرة القدم بفضيحة قد تؤدي إلى انتهاء مسيرته في مجال التحكيم.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق أحد العاملين في غرفة حكم الفيديو "فار" وهو يتصفح موقع مراهنات وذلك على الهواء مباشرة أثناء إحدى مباريات الدوري البلغاري.

🇧🇬 | Bulgaristan'da bir AVAR hakemi, maç sırasında bir bahis firmasının sitesine girerken görüntülendi. pic.twitter.com/u2HZ1Q3bC8 — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) April 3, 2025

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الحادثة وقعت قبيل انطلاق مباراة سيسكا صوفيا وضيفه لوكوموتيف صوفيا التي جرت يوم الأربعاء الماضي 2 أبريل/نيسان 2025 ضمن الجولة الـ27 من بطولة الدوري المحلي.

وأُوقف هذا الشخص عن العمل مباشرة لحين انتهاء التحقيق الجاري بحقه حيث ااعتُبر ما فعله بأنه "خرق جسيم لواجبات عمله".

A VAR official has been suspended after appearing to scroll through a BETTING SITE on live TV! 😳 Unbelievable! 🤯 pic.twitter.com/KOj2S3ydpl — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 4, 2025

وأعربت شركة "هوك آي" (Hawk-Eye Innovations) الرائدة في مجال البث التلفزيوني الرياضي، المسؤولة أيضا عن نظام حكم الفيديو في الدوري البلغاري عن أسفها الشديد من هذه الواقعة مؤكدة أنها تحقّق في الموضوع.

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وجاء في رسالة للشركة خاطبت من خلالها الاتحاد البلغاري لكرة القدم "تُعبر هوك آي عن أسفها الشديد إزاء الحادث الذي تورط فيه أحد مشغلي الفار خلال مباراة الدوري البلغاري الممتاز بين فريقي سيسكا صوفيا ولوكوموتيف صوفيا يوم الأربعاء الماضي".

وأضافت "وثّقت لقطات مباشرة من غرفة الفار استخدام الموظف لهاتفه الشخصي أثناء المباراة، ويبدو أنه شارك في أنشطة غير لائقة تُعد خرقا جسيما لواجباته الوظيفية".

وختمت الرسالة "نحقق في الأمر حاليا وإذا ثبت أن الشخص قد شارك بالفعل في مثل هذا السلوك غير اللائق فسنتخذ إجراءات لفصله وفقا لبنود عقده".

وانتهت مباراة سيسكا صوفيا ولوكوموتيف موسكو التي أقيمت على ملعب بلغارسكا أرميا بفوز الأول بهدف دون رد.

ويحتل سيسكا صوفيا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري البلغاري برصيد 43 نقطة، فيما يوجد لوكوموتيف صوفيا في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.