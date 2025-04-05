أنشيلوتي ملك الأشواط الإضافية مع ريال مدريد

يملك الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مدرب ريال مدريد) سجلا مرعبا للمنافسين عندما تمتد مباريات الفريق الملكي إلى الأشواط الإضافية.

وكانت مواجهة ريال مدريد وريال سوسيداد الإسبانيين -التي أُقيمت الثلاثاء الماضي في إياب نصف نهائي كأس الملك- هي المباراة رقم 13 التي يلعب فيها "الملكي" أشواطا إضافية تحت قيادة أنشيلوتي.

وخلال فترتيه مع ريال مدريد (الأولى من 2013 حتى 2015، والثانية من 2021 حتى الآن) لم يخسر الميرينغي في الأشواط الإضافية إلا مرة واحدة فقط وفق ما أكدت صحيفة "ماركا" المحلية.

وكان ذلك في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الملك موسم 2023-2024، وفيها خسر الريال أمام جاره أتلتيكو 2-4 بعد التمديد، ليودّع البطولة.

وخلال الموسم الحالي وحده ذهب ريال مدريد إلى الأشواط الإضافية 3 مرات وذلك أمام سيلتا فيغو وريال سوسيداد في كأس الملك، وضد أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد التمديد، انتصر ريال مدريد على سيلتا فيغو 4-2 في حين نجح بالتعادل أمام سوسيداد 4-4 ليبلغ نهائي كأس الملك بفضل فوزه ذهابا 1-0، لكنه تجاوز عقبة أتلتيكو بعد الوصول إلى ركلات الترجيح.

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وخلال مواسم أنشيلوتي الستة بين جدران النادي الملكي لعب ريال مدريد ضد جاره أتلتيكو مدريد أشواطا إضافية في 4 مواجهات سواء في دوري الأبطال أو كأس الملك أو السوبر الإسباني، كان النجاح حليف الملكي في 3 منها.

ومنذ عودة أنشيلوتي إلى ريال مدريد في موسم 2021-2022 أصبح النادي الملكي "سيد الريمونتادا" في الأشواط الإضافية وفق وصف "ماركا.

وتاليا مباريات الريال بعد التمديد في عهد أنشيلوتي:

حقق لقب دوري الأبطال بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 4-1 في نهائي 2013-2014.

فاز على إشبيلية 2-0 في كأس السوبر الأوروبي عام 2014.

فاز على برشلونة 3-2 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني عام 2022.

فاز على إليتشي 1-0 في ربع نهائي كأس الملك موسم 2021-2022.

تجاوز عقبة تشلسي في ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2021-2022.

تجاوز مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال 2021-2022.

تفوق على فالنسيا بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني عام 2023 بعد التعادل 1-1.

فاز على أتلتيكو مدريد 5-3 في نصف نهائي كأس السوبر المحلي عام 2024.

خسر أمام أتلتيكو مدريد 2-4 في ثمن نهائي كأس الملك 2023-2024.

تجاوز مانشستر سيتي بركلات الترجيح في ربع نهائي دوري الأبطال 2023-2024 بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-4.

تغلّب على سيلتا فيغو 4-2 بثمن نهائي كأس الملك 2024-2025.

تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في ثمن نهائي دوري الأبطال 2024-2025 بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-2.

تجاوز ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس الملك 2024-2025.

وقد علّقت الصحيفة الإسبانية على هذه الاحصائية بالقول "لا أحد يريد الذهاب إلى الوقت الإضافي ضد أنشيلوتي".