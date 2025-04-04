موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد موعد مباراة ريال مدريد وضيفه فالنسيا في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة السبت الموافق في 5 أبريل/نيسان الجاري على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أنشيلوتي يواجه عقوبة بالسجن تقارب الـ5 سنوات list 2 of 2 برشلونة يحسم معركة داني أولمو وباو فيكتور end of list

وتنطلق المباراة الساعة الخامسة والربع مساء (17:15) بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع بعد الظهر (16:15) بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء، الحكم غييرمو كوادرا فرنانديز.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2 French

beIN Sports 2 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويأمل الريال في تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الضغط على برشلونة والاستمرار في المنافسة على التتويج بلقب الدوري.

وسيدخل الريال المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا بعدما عبر عقبة ريال سوسيداد 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي.

ويسعى الريال إلى مواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة، حيث يهدف لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على اللقب.

وكانت مباراة الذهاب في معقل "الخفافيش" انتهت بفوز مثير للملكي 2-1، وشهدت طرد فينيسيوس نجم ريال مدريد ببطاقة حمراء مباشرة.

إعلان

وجاء الطرد بعد استفزاز الحارس ستول ديميتريفسكي للجناح البرازيلي بجذبه من رأسه في أثناء سقوطه أرضا، ونهض لاعب الريال بعدها للرد عليه عبر القيام بدفعه في وجهه.

وفي المقابل، يتطلع فالنسيا لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي وحصد 3 نقاط إضافية تساعده في التقدم خطوة بجدول الترتيب، والدخول أكثر في المنطقة الآمنة، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام ليغانيس صاحب المركز الـ18.

وحقق فالنسيا الفوز في مباراة واحدة فقط على ريال مدريد، في آخر 4 مباريات جمعتهما بالدوري وتعادلا في مباراة، فيما فاز الريال بمباراتين.