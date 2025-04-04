منذ انطلاقه عام 1963، عرف الدوري الألماني لكرة القدم العديد من الهدافين الموهوبين الذين هزوا شباك ملاعب البوندسليغا على مدار سنوات وظلوا عالقين في أذهان المشجعين وعشاق الساحرة المستديرة.

ومنذ ذلك الحين هيمن بايرن ميونخ على البطولة بشكل كبير إذ فاز بها 32 مرة، بينما يتقاسم بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ المركز الثاني بـ5 ألقاب لكل منهما.

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وامتد هذا الاحتكار إلى اللاعبين أيضًا، فقد لعب 4 من أفضل 10 هدافين في تاريخ البطولة في صفوف الفريق البافاري.

وفي ما يأتي أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الألماني (البوندسليغا):

10. ماريو غوميز: 170 هدفًا

قضى مسيرته الكروية بأكملها في صفوف بايرن ثم لاحقا في فولفسبورغ باستثناء فترة واحدة مع فيورنتينا، وكان مهاجما ذكيًّا ومرعبًا في منطقة الجزاء.

وتصدّر قائمة الهدافين مرة واحدة في ألمانيا أثناء وجوده مع بايرن، من عام 2010 إلى عام 2012، حيث سجل ما مجموعه 80 هدفًا في موسمين متتاليين.

9. ديتر مولر وكلاوس ألوفس: 177 هدفًا

أصبحا أسطورتين في نادي كولن في السبعينيات من القرن الماضي.

فقد أسهم ديتر مولر في قيادة فريقه إلى لقب دوري واحد وكأس ألمانيا مرتين، وأصبح هداف الدوري لموسمين متتاليين برصيد 159 هدفا.

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بدوره، افتخر كلاوس ألوفس بمسيرة مماثلة، فقد كان هداف الدوري الألماني مرتين وبالرصيد نفسه من الأهداف.

8. ستيفان كونتز: 179 هدفًا

حصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم ألماني في عام ١٩٩١ بعد فوزه بالدوري وكأس السوبر مع لاوتيرن.

كان أعلى رصيد له في موسم واحد بالدوري 22 هدفًا في 34 مباراة، لكنه كان يحقق باستمرار أرقامًا مزدوجة، وكتب اسمه في كتب التاريخ.

7. أولف كيرستن: 181 هدفًا

صنع تاريخًا في مسيرته بكونه أول لاعب في التاريخ يصل إلى 100 مباراة دولية مع منتخبين وطنيين مختلفين (الأول ألمانيا الشرقية، ثم ألمانيا الموحدة).

بالإضافة إلى ذلك، كان هداف الدوري الألماني 3 مرات، وفاز بكأس ألمانيا، ولاعب العام في ألمانيا الشرقية عام 1990.

جميع أهدافه كانت مع باير ليفركوزن، وهو يحتل مكانة مرموقة كأفضل هداف في تاريخ النادي.

6. كلاوديو بيتزارو: 197 هدفًا

لعب اللاعب الدولي البيروفي لعدد من الأندية، منها بايرن ميونخ وفيردر بريمن وكولن، وقضى فترات عديدة مع بايرن ميونخ.

فاز بـ16 لقبًا مع بايرن ميونخ وبريمن، وحصد العديد من الألقاب على مدار مسيرته، لكن إرثه مرتبط بالعديد من الأرقام القياسية التي لا يزال يحملها.

5. مانفريد بورغسمولر: 213 هدفًا

سجل لأربعة أندية ألمانية مختلفة، وكانت بوروسيا دورتموند أنجح فتراته.

سجل 135 هدفًا من أصل 213 هدفًا مع دورتموند، وامتدت مسيرته الكروية الطويلة والمثمرة من عام 1969 إلى عام 1990.

4. يوب هاينكس: 220 هدفًا.

سجل 195 هدفًا في 283 مباراة مع بوروسيا مونشنغلادباخ خلال عصره الذهبي، وكان هداف الدوري مرتين.

أثمر ذلك 4 ألقاب في الدوري، وكأس ألمانيا، وكأس الاتحاد الأوروبي، وأسهم في فوز ألمانيا الغربية بكأس العالم وبطولة أوروبا.

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3. كلاوس فيشر: 268 هدفًا

اقتصرت ألقابه على كأسين ألمانيين فاز بهما مع ناديين مختلفين (شالكه وكولن)، إلا أنه كان يتمتع بسجل استثنائي، لا سيما مع شالكه، حيث سجل 182 هدفًا في 295 مباراة، وهو رقم قياسي لا يزال صامدا في النادي.

اشتهر طوال مسيرته بقدرته على تسجيل أهداف من ركلات مقصية. جاء هدفه الأكثر شهرة في الفوز 4-1 على سويسرا في مباراة دولية عام 1977.

2. روبرت ليفاندوفسكي: 312 هدفًا

يبلغ معدله التهديفي البالغ 0.81% هدفًا في المباراة الواحدة، فاز بالدوري 10 مرات وحصد 25 لقبًا خلال فترات لعبه مع بايرن ودورتموند.

بفوزه بلقب هداف الدوري الألماني 7 مرات، هيمن ليفا على قوائم الهدافين في أوروبا، متفوقًا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وجائزة أفضل لاعب في العالم لعامي 2020 و2021 أثناء وجوده مع بايرن.

1.غيرد مولر: 365 هدفا

يعد غيرد مولر واحدا من أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم بلا منازع.

وسجل جميع أهدافه في الدوري الألماني مع بايرن، ويبلغ معدله التهديفي نسبة 0.85 % ويعدّ اللاعب الذي حطم جميع الأرقام القياسية طوال مسيرته الكروية التي امتدت من 1965 حتى 1979 في ألمانيا.